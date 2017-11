Black Friday med grønt motsvar

Det amerikanske handelsfenomenet Black Friday har fått fotfeste i Norge. I fjor økte omsetningen med 10,6 prosent sammenlignet med året før. Virke anslår at nordmenn i år vil handle for 3,4 milliarder, og dermed sprenge alle rekorder.

Kjøpesentrenes dag

I fjor gjorde nordmenn unna nesten halvparten av julehandelen i november.

– Black Friday er blant årsakene til at vi er tidligere ute med julegavekjøpene enn før. I fjor flyttet nesten 1,5 milliarder kroner av julehandelen seg fra desember til november, og det er grunn til å tro at denne trenden vil fortsette i år, sier Bror William Stende, direktør for Virke faghandel.

Det er særlig omsetningen i elektro- og sportsbutikker som forflytter seg til november.

Kjøpesentrene har trykket handledagen til sitt bryst, og er de som markedsfører dagen mest. I 2016 økte omsetningen på fire av fem kjøpesentre på Black Friday sammenlignet med året før. Nå har også nettbutikkene hevet seg på i større grad.

Bytttedagen Grønn Fredag

Det er ikke alle som er like begeistret for at Norge har adoptert det amerikanske fenomenet. Med slagordet grønt er det nye svart, arrangerer DNT ung for andre år på rad Grønn Fredag, som skal være et miljøvennlig alternativ til Black Friday.

Over 10.000 har sagt at de ønsker å delta på byttedagen, som arrangeres av DNT ung 15 steder i landet, fra Hammerfest til Stavanger. Her kan folk kan bytte friluftsklær og fritidsutstyr. I år har også flere organisasjoner og bedrifter hevet seg på trenden.

– Jeg håper arrangementer som Grønn Fredag kan gjøre at flere får øynene opp for at jo mer ting brukes, jo mindre blir miljøbelastningen per gangs bruk – ikke bare den ene dagen, men året rundt, sier leder for DNT ung, Johanne Grue Reiten.

