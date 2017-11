11 av Trd.bys julebordsfavoritter

Julebordsesongen har begynt, og endelig kan man få kose seg med kolleger utenfor kontorets fire vegger.

Her er Trondheims motebloggere mening om hva som er vinterens fineste festklær.

Her er våre favoritter til årets julebord:

Charlotte Lang

Denne mørkeblå kjolen fra Charlotte Lang fyller kravene til en julebords-kjole, i tillegg til at den er heldekkende og dermed kanskje holder litt bedre på varmen. Prisen ligger på 1 999 kroner hos Floyd.

Ichi Arano Dress

Grønt er inne både på interiør- og klesfronten, og plissé kan være veldig delikat. Denne kjolen fra Ichi kan du finne på Companys, til 799 kr.

Milla dress

Motebloggerne Ingrid og Guri betrygger oss om at blomstermønsteret blir med også i vintermoten. Det blir vi glade for. Og denne kan godt bli fin til julebordet. Kanskje med sort strømpebukse og sorte sko? Den er fra Happy Holly til 349 kroner.

Maud

Denne hvite kjolen passer årstiden perfekt. Den kommer både i kort og lang variant på Høyer for 12 999 kroner, og 14 999 kroner for den lange.

Figurnær fløyelskjole

Vi har også sjekket ut de mer nøytrale kjolene, som likevel kan sitte som et skudd.

Denne figurnære sorte fra Hennes og Mauritz passer inn under den kategorien, og for de som har et budsjett å forholde seg til. Den koster 139 kroner.

Cornelia Kort

Denne snertne lille saken fra Cornelia Kort kan være et lettere alternativ om det ikke har bikket over til minusgrader når julebordet holdes. Prisen ligger på 1 999 kroner hos Floyd.

Verona kjole i blonde

En litt mer utfordrende kjole i samme stil finner man hos Cubus, til 399 kroner. Ifølge moteblogger Ingrid Bjugan Hegdahl er det fortsatt moderne med gjennomsiktige partier på kjolene.

Mesh high slit dress

Den lille sorte er alltid en vinner, men erfaringsmessig trør man sjeldent feil med sort generelt. Denne kjolen mangler bare en stor vindfull balkong og limo. Dyp utrigning gir også bedre plass til smykket. 499 kroner hos Nelly.

Frill Crush velvet dress

Hvorfor ikke kle seg i julens egne farger? Ifølge Trondheims motebloggere er rødt fortsatt en innertier. Fløyel er jo også både fint og behagelig. 349 kroner hos Nelly.

Blondet langermet kjole

Grønt er også skjønt denne vinteren. Så hvorfor ikke kombinere alt som er hot; fløyel, grønt, gjennomsiktige deler og blomstermønster, med denne figurnære kjolen fra Only til 379,95 kroner.

Flynn Lace Maxi Dress

For 2099 kroner hos Ganni kan du sikre deg denne kjolen, som etter vår mening har julebord written all over. Kombinasjon av burgunder og sort, i tillegg til at den er elegant og moderne med gjennomsiktige partier.

