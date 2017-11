Det de øver på står kanskje ikke i læreboka ennå

Rockit Frisør fikk fredag besøk for fjerde gang fra Thora Storm Videregående skole. De har hatt et samarbeid siden skoleåret startet, noe som betyr at fra tid til annen fylles frisørsalongen med de unge og engasjerte elevene som tar programfaget markedsføring og ledelse i sitt andre år på studiespesialiserende.

Avbrekk fra vanlig skoledag

Planen for dagen er firedelt. Det planlegges hårfarging og -styling og brynstyling. Det er elevene selv som skal sitte i frisørstolene, og de andre som deretter skal markedsføre forvandlingen. Dermed er det viktig å ta gode før-bilder, og det vil Hannah Michalsen Jensen (18) ha ansvaret for.

- Det er veldig spennende å få være her, og vi setter pris på å få komme hit. Det er godt med et avbrekk fra vanlig undervisning, forteller hun til Trd.by.

Hun dirigerer sin medstudent Annie Malene Hornslien (17), som skal få seg julebord-hår i løpet av skoledagen, til å sitte slik at før-bildet ser passe tamt ut. Det hjelper jo etterbildet til å bli magisk.

- Hvorfor ville du ta dette faget?

- Jeg synes det hørtes spennende ut, og jeg vurderer å jobbe innen markedsføring. Hvis jeg for eksempel har lyst til å starte en sportsnett-butikk i framtia, får jeg lært mer om det på denne linja. God markedsføring har mye å si.

Øver på sosiale medier

Dagens arbeid for de som ikke er forsøkskaniner, er nemlig å markedsføre jobben som blir gjort på Rockit og produktene som blir brukt. Og det skal skje på intet annen plass enn på sosiale media.

- Hvordan vil dere gå fram for å markedsføre Rockit?

- Vi må bruke det Rockit er gode på. For eksempel så er de en frisørsalong som tar grønne valg, og da må vi bruke det grønne kvalitetsstempelet i innlegget vi skal skrive. Også må vi koble innlegget opp mot jula og nyttårsaften som gjør det veldig aktuelt akkurat nå, forklarer Michalsen Jensen og Iselin Steen (17), som skal få fikset brynene sine.

- Hvor viktig er sosiale medier innen markedsføring?

- Det er kjempeviktig. Man konkurrerer med så mange at må man klare å skille seg ut på sosiale medier, og kan vise noe som fatter folks interesse.

De forteller også at det er viktig at bedriftene kjenner til kundegruppa si.

- Man når ikke oss i aviser. Vi ser det som popper opp på Facebook, og da må de ha en profil som vi vil trykke på. Men mamma og pappa for eksempel kan finne tilbud på kjøttdeig i avisa.

De har et ess i ermet

Også lærer i faget, Evelyn Olsen, sier sosiale medier er en viktig del av markedsførings-faget.

- Men det står det ikke noe om i læreboka, sier hun og forteller at faget utvikler seg så raskt at pensum ikke klarer å henge på.

Derfor er elevene avhengige av at læreren tenker kreativt, slik at de også får øvd seg på det som ikke kan læres på skolebenken.

- Hvor gode er dere på sosiale media?

- Vi bruker det en god del i hverdagen, og vi har jo vokst opp med det, svarer Michalsen Jensen og Steen.

De tenker generelt over hvordan de personlig framstår på de forskjellige plattformene, og sier de har en forståelse for sosiale medier.

- Hvilke tips har dere for å bli bedre på sosiale medier?

- Ha en fin feed, svarer Michalsen Jensen og viser eksempler på kontoer der alle bildene på feeden har et fint samspill med hverandre.

De legger til at hvis førsteinntrykket av kontoen er masse farger som ikke står til hverandre, så vil ikke det appellere til følging.

- Det frister leseren til å se mer. Et annet tips er å like andres innlegg. På den måten vises man bedre for de som kanskje vil følge deg. Også er det viktig å legge ut relevante innlegg.

Av de tre største some-plattformene Facebook, Snap og Instagram sier de at det er sistnevnte som er mest aktuell, og de to førstnevnte er mer private.

Lager handlingsplan

I tillegg til å fotografere før og etter-bildene, og å skrive selve innlegget, har tre av elevene fått i oppgave å skrive handlingsplan for dagen. Der de planlegger når innlegget kommer, hvor det kommer og andre elementer. Her ligger ikke et hår ukjemmet.

Daglig leder for Rockit Frisør, Linda Bjørgvik, er veldig fornøyd med å få elevene på besøk og hun synes hun har lært mye av dem.

- Vi har fått forslag til markedsarbeid og nyttige tips. Det er artig å bidra til at de kan seg dette, sier hun til Trd.by.

Hun eier salongen sammen med ektemannen sin, og til daglig driver de sin egen markedsføring i tillegg til samarbeid med diverse reklamebyrå.

- Selv er jeg ikke skolert innen markedsføring. Det jeg kan er selvlært.

Ikke bare for produkter

Lærer Evelyn Olsen har også inngått et samarbeid med Ranheim skole. Der skal elevene blant annet lage en reklamefilm som skolen kan bruke i møter med andre skoler, og i fellesmøter for første trinn.

- I august laget elevene eventyr for alle førsteklassinger på Ranheim skole. Målet var da å lære førsteklassingene hva markedsføring er gjennom at mine elever måtte fremføre og dramatisere eventyret for de.

Olsen har vært nøye med at det ikke bare er bedrifter og produkter elevene skal lære seg å markedsføre. Nettopp fordi som markedsfører må man kunne markedsføre hva som helst.

- De må også lære å markedsføre for eksempel en tjeneste. For eksempel er det enkelte gutter i denne klassen som kanskje ikke bryr seg så mye om hår og frisørsalonger. Men da får de øvet seg på å sette seg inn i produkt og målgrupper de ikke har noe forhold til.

Hun synes det er å gøy å gi elevene muligheten til å teste hvordan det er å være markedsfører, selv om det gir en god del ekstraarbeid både for henne og elevene.

- Mitt oppdrag, jeg som elsker markedsføring, er å vise dem hvordan det er in the real life.

