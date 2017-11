Byåsen-Tonje (21) fikk spredt private bilder: - Du har vondt i magen og tenker på det hele tida

- Dette er et utrolig viktig tema, og jeg er imponert over at hun tør å stå fram. Det er nok mange som kjenner seg igjen, og skjemmes over det. Dette er ikke greit, og det at Nora tar opp kampen kan føre til at andre også tør å stå fram, sier Byåsen-spiller Tonje Lerstad (21) til Trd.by.

Mandag fortalte håndballspiller Nora Mørk om marerittet der private bilder av henne ble stjålet og delt på nett til TV 2. Sammen med byåsenspillerne Moa Høgdahl og Ida Alstad har Tonje Lerstad stor respekt for at Mørk forteller om sine opplevelser - opplevelser også Lerstad har kjent på kroppen.

- Du har vondt i magen hele tida

Lerstad forteller at hun også selv har opplevd at private bilder har kommet på avveie, etter en episode på ungdomsskolen.

- Det kan ikke sammenlignes med det Nora har opplevd, men det var virkelig ikke kult i det hele tatt. Du har vondt i magen og tenker på det hele tida når det står på, forklarer Byåsen-keeperen.

Den gang gjorde hun som mange andre og tiet om det som skjedde. Helt inntil en lærer oppdaget at ting ikke var helt som de skulle.

- Det var virkelig ikke artig da det sto på, og ikke kult å fortelle til mamma og pappa. Vi fikk heldigvis fjerna bildene til slutt. Ikke føl deg pressa eller tro at du må bevise noe ved å sende bilder, jeg tror det er ofte det som skjer. For min del var det rett og slett en eldre, populær og kjekk gutt som lurte meg trill rundt.

- En stygg ulovlig handling

Lagvenninnene Moa Høgdahl (21) og Ida Alstad (32) har heldigvis ikke opplevd at deres private bilder har blitt misbrukt, men er enig med Lerstad om at private bilder er private uansett - uavhengig av bildenes karakter.

- Det som har skjedd med Nora er selvfølgelig helt forferdelig, og ikke greit i det hele tatt. Stor respekt til henne som står fram, mener Høgdahl.

- Først og fremst er det synd på Nora og alle andre som blir utsatt for lignende. Private bilder er private, enkelt og greit. Det er en stygg ulovlig handling å gå inn i privatlivet til noen på denne måten. Håper det blir en strengere straff for slike handlinger, dette er noe som kan følge deg resten av livet, påpeker Alstad.

Alstad oppfordrer alle som har sett bildene til både Nora Mørk og andre som opplever lignende ting om å bidra til å stoppe det.

- Alle må være forsiktige med bilder man sender og tar, også med tanke på samfunnet i dag med sosiale medier. I Noras tilfelle ble telefonen hacket, og da kan du ikke noe for at det skjer. Private bilder er privat uansett, og jeg oppfordrer alle som har sett bildene om å være med å stoppe det, alle har et ansvar.

