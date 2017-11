De svettet for kreftsaken - havnet på landets toppliste

Innsamlingsaksjonen startet lørdag med at rundt 200 personer meldte seg på til hardtrening hos Maxpuls Crossfit på Lade.

- Det er første gangen vår box er med, sier trener på senteret, Karina Abrahamsen. Box er det de kaller crossfit-sentrene rundt om i landet.

Foreløpig andreplass

- Arrangementet gikk ut på at alle som ønsket kunne bli med på ei sinnsykt bra økt til inntekt for Kreftforeningen.

Deretter samlet de inn penger ved å selge t-skjorter, der de som ville støtte saken selv kunne bestemme prisen de ville betale for skjorta. Det landsdekkende arrangementet hadde totalt 40 treningssentre som deltok, og Maxpuls på Lade ligger tirsdag ettermiddag på en foreløpig andreplass.

- Vi har så langt samlet inn 21 030 kroner, sier hun til Trd.by.

Hun forteller også at de nå er fri for t-skjorter å selge.

- Det er helt rått, og blir veldig gøy til neste år.

Nesten en halv million

De trønderske crossfitterne er foreløpig kun slått av Crossfit Centrum i Stavanger som har samlet inn 41 000 kroner.

- Til sammen har alle treningssentrene samlet inn 450 000 kroner, forteller Abrahamsen.

«Crossfit mot kreft» ble for første gang arrangert for fem år siden, og har siden den gang blitt arrangert hvert år.

- Innsamlingsaksjonen ble startet da et medlem fikk kreft, og de andre ønsket å vise sin støtte.

Alle kan delta

Crossfit høres kanskje avskrekkende ut for mange, men Abrahamsen betrygger med at det er for alle.

- I vår box har vi med en av landets sterkeste menn, men vi har også med damer på 60 år.

Hun forklarer videre at alle kan kjøre de samme øvelsene, og de kan gjøre individuelle tilpasninger på vektene som brukes.

