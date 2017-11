Barbie får hijab

Dukken, som ble lansert mandag, men kommer i salg først til neste år, er inspirert av den amerikanske fekteren Ibtihaj Muhammad, som vant OL-bronse i Rio i fjor.

– Vi er glade for å kunne ære Ibtihaj Muhammad med denne unike Barbie-dukken. Hun inspirerer kvinner og jenter over hele verden til å bryte grenser, skriver Mattel på Barbies offisielle Twitter-konto.

Dukken er i tillegg til et hodetørkle utstyrt med en hvit fektedrakt, en kårde og en hjelm. Barbien er den siste modellen i Sheroes-serien, som består av kvinnelige helter.

– Takk til Mattel for å gjøre meg til det nyeste medlemmet av Sheroes-familien. Jeg er stolt over å vite at jenter over hele verden kan leke med en Barbie som er ikledd hijab, sier den 31 år gamle fekteren.

Hun sier dukken er en barndomsdrøm som har gått i oppfyllelse.

