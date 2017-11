Swethnag (32) har vært vegetarianer hele livet. Nå har han laget dokumentaren Norveggian i Trondheim

Swethnag er egentlig ingeniør og hobbyfotograf, men i april i år begynte han å planlegge dokumentaren som publiseres allerede i desember.

- Tanken var i utgangspunktet å filme vegan-festivalen i Trondheim, for å vise hvordan arrangementet ble gjennomført. Det emnet var litt smalt, så vi ville vise mer av miljøet og av de som ønsker å legge om dietten sin, sier Padakandla til Trd.by.

Allerede lørdag publiseres traileren på dokumentaren Norveggian. Traileren kan du se nederst i saken.

Veganere bak produksjonen

Det er totalt sju personer bak produksjonen, blant annet Padakandlas kone, Sushma Swethnag (30).

- Både jeg og Sushma er født inn i en vegetarisk livsstil, forklarer asiatiske Swethnag på engelsk.

De har bodd flere år i Norge, men flyttet til Trondheim for ett år siden. Med i produksjonen var blant annet Arvid Nilsson (32) og Anastasia Østvann (20). Nilsson har hatt jobb som researcher i dokumentaren, og sistnevnte har fungert som oversetter.

- Vi har intervjuet i overkant av 20 personer i dokumentaren, og vi oppdaget at vi behøvde hjelp til oversetting til dialektene.

Begge er aktive medlemmer av en veganergruppe i Trondheim. Faktisk så er nesten alle sju som står bak de ulike delene av produksjonen veganere eller vegetarianere.

Vil vise et balansert bilde

For Swethnag handlet det ikke bare om å vise fram en diett, og det er fire hovedpunkter han har fokusert på i dokumentaren sin. Nemlig helse, ernæring, medfølelse og miljø.

- Vi har blant annet spurt nordmenn om hva som er årsaken til at de vil slutte å spise kjøtt.

De har også intervjuet ernæringsfysiologer, leger om hvordan det påvirker kroppen og hvordan man kan slutte å spise kjøtt. De har snakket med eiere av veganske kaféer, representanter fra NOAH og en bonde fra Byneset får komme til orde i dokumentaren.

- Vi har også en miljøagent på 10 år. Hun heter Rinja Bremnes Ese og er fra Trondheim.

Det er viktig for Swethnag å poengtere at han ønsker å vise fram et velbalansert og nyansert bilde av dietten.

- Vi sier ikke at det er feil å spise kjøtt. Det er en mer en presentasjon av meningene i Norge. Den er veldig balansert.

Han sier han heller ikke har laget dokuen for profitt.

- Jeg ser på det som å lage et produkt som ikke finnes fra før.

I tiden for ettertanke

Dokumentaren slippes på Vimeo i desember. Selv om jula er høytid for kjøttmiddager, har de en grunn for å publisere akkurat da.

- I jula har folk mer fritid til å se den, også er julen den beste tiden for refleksjon, sier Swethnag.

- Også er det tiden for å lage seg nyttårsforsetter, legger Østvann til.

