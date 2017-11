Den nye Midtbyen-butikken passer for de eventyrlystne

- Vi skal være best på kart og bøker, forteller en smilende Thia Simonsen (25) idet Trd.by går inn i den nye butikken.

Hun er én av de seks ansatte som nettopp har fått jobb i den nye butikken Nomaden i Midtbyen. En butikk som skal passe for de eventyrlystne.

Trd.by har nettopp skrevet om den andre nye butikken i Midtbyen.

LES OGSÅ: Nå har Ina (26) åpnet sin egen butikk på Byhaven

Storbyferie og backpacking

Nomaden har i mange år eksistert i Oslo, der nisjebutikken driftes av et par. De ønsket å utvide, og valget deres falt derfor på Trondheim.

- Nomaden ble startet i Oslo for 28 år siden. Paret som nå driver den har begge studert i Trondheim, forklarer butikksjef Terje Eivind Eid.

Oslobutikken startet opprinnelig som bok- og kartbutikk, og etterhvert har de ekspandert til å også inkludere det man kan få bruk for på reisen.

- Butikken i Oslo er faktisk fremdeles registrert som bokhandler.

Men selv om det er kart og bøker som er satsningsområdet til Nomaden, har butikken også det man skal ha behov for på forskjellige typer reiser.

- Mange tror dette er en backpacker-butikk, men vi skal ha det meste til alle reiser. Fra storbyferier til backpacking, sier Terje.

LES OGSÅ: Cecilie (17) fikk jobbe som hotelldirektør

Med reiseerfaring på CV

For dem som søkte på jobben som butikkansatt i Nomaden, holdt det ikke med bare arbeidserfaring på CV'en. Det ble også stilt krav til reiseerfaring.

- Alle som jobber her har reiseerfaring, og kan komme med tips, sier Eid.

Han legger til at de også har erfaring fra forskjellige steder i verden.

- Hva er din reiseerfaring?

- Min er ikke så voldsom. Jeg er her først og fremst for å bygge opp butikken, men jeg har en god del reiseerfaring også, sier Eid. Han skal være i butikken fram til februar.

- Vi har ansatt en butikksjef som begynner da, forklarer han.

Thia Simonsens reiseerfaring er variert.

- Jeg elsker å reise, og i denne jobben får jeg delt mine reiseerfaringer, sier hun.

- Hvor gikk din siste reise?

- Til de italienske alpene, sier hun og plukker fram ei kartbok og viser et bilde av fjellene.

Hun ramser videre opp at hun har vært på alt fra risgårder i Vietnam til solsengferie på Maldivene.

LES OGSÅ: Børge (28) har straks tilbrakt 100 netter ute

Greit med reell butikk

Reiseblogger Marte Meland har også mye reiseerfaring i tursekken, og Trd.by har tidligere skrevet om hennes eventyr. Derfor spurte vi Meland om hva hun tenker om behovet for en slik reisebutikk i Trondheim.

- Det er veldig kult at en slik butikk har kommet til Trondheim. Det meste av reiseutstyr kan jo skaffes på nett, men av og til er det greit å dra innom en fysisk butikk for å se hva som finnes og for å få veiledning og lignende. Jeg har jo handlet hos Nomaden på nettet før, og synes at det er på tide at de kommer til Trondheim, svarer hun.

Selv er hun en veldig variert reiser.

- Noen ganger reiser jeg på backpacking over flere uker, hvor jeg tar lokal transport, spiser street food, bor på hostel og «lever» i backpack'en. Andre ganger drar jeg på mindre turer og unner meg fine hoteller, god mat og det som hører med. Jeg synes det er fint å variere «reisestil» litt.

- Hvordan researcher du dine reiser?

- Jeg foretrekker å lese reiseblogger, for her kommer det frem mange flere synspunkter og personlige erfaringer i forhold til andre kilder. Jeg kjøper også ei reisebok en gang i blant (helst Lonely Planet), men da er det for å ha med på reisen - gjerne til steder jeg vet at det er begrenset med tilgang til internett. Ellers finner man mye inspirasjon på Instagram.

SJEKK UT DETTE: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook