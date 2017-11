Denne dingsen skal hindre at sykkelen din blir stjålet

BikeFinder er en liten sporingsenhet som er koblet opp mot en app. Sporingsenheten skal passe på sykkelen din og sørge for at den ikke blir stjålet.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

Blir den stjålet, skal du kunne vite hvor den er og finne den igjen, og selskapet håper å øke gjenfinningsraten med flere prosent.

BikeFinderen plasseres i styret, og passer alle sykkeltyper.

LES OGSÅ: Studenter vekker oppsikt med ny bildeapp

Fakta: Stordalens «Strawberry Million» I boken «Jeg skal fortelle deg en hemmelighet» lovet Petter Stordalen å gi en million kroner til den som sendte ham den beste gründerideen.

Navnet «Strawberry-millionen» kommer av at Stordalens investeringsselskap heter nettopp Strawberry.

I fjor var det Tibber som vant konkurransen, og Stordalen investerte 2,5 millioner i bedriften.

I år kom seks kandidater til finalen, tre svenske og tre norske - og alle de norske var fra Stavanger.

To av de norske selskapene vant - BlueLice, som gjør det enklere å oppdage lakselus på et tidligere stadie, og BikeFinder. De vant to millioner kroner hver.

Alarm på 80 desibel

– Du kan se hvor sykkelen din er hele tiden. I tillegg har BikeFinderen berøringssensor, så du vil få beskjed dersom noen er borti sykkelen din, sier ingeniør Viggo Henriksen (33).

Men det er ikke bare du som får beskjed dersom noen prøver å stjele sykkelen din.

– Det vil gå av en alarm på 80 desibel, så det vil forhåpentligvis være avskrekkende, ler markedsansvarlig Snorre Dishington (24).

LES OGSÅ: Drømmer om å erobre Europa med sykkeldeling

Får den på plass selv

Henriksen og Dishington er nye i teamet. BikeFinder fra Stavanger ble opprettet i 2013, og siden den gang har det skjedd mange endringer.

Den tidligere modellen måtte monteres i rammen på sykkelen, men det har de nå gått bort i fra.

– De fant vel ut at man ikke skulle trenge å være sykkelmekaniker for å få BikeFinderen på plass, sier Dishington.

Den nye varianten er vann- og støvresistent og er 19 cm lang. Den festes ved en egen låsemekanisme og et spesialskrujern som du får med når du kjøper sporingsenheten.

– Batteritiden er på rundt åtte uker dersom du bruker den hele tiden, men det kommer selvfølgelig an på hvor mye du bruker den.

Det er nemlig opp til brukeren å bestemme hvor ofte den vil få varsler - om det er hvert tiende minutt eller hver 48. time.

LES OGSÅ: Æli vil gjøre hverdagen enklere for migrenesyke

Satser i utlandet

De to millionene BikeFinder fikk av Stordalen vil de bruke på utvikling og til å produsere første «batch» med produkter. På nyåret vil produktet komme i salg i hele Skandinavia, og i Østerrike.

– Men vi ser også på muligheter for å få produktet solgt til andre land, sier Dishington.

– BikeFinderen fungerer i hele EU, og det er stor etterspørsel fra andre land, legger Henriksen til.

Dishington tror at elektronikken var en av grunnene til at de vant. Sporingsenheten kan nemlig brukes til hva som helst, og det kan godt hende at de lanserer flere sporingsprodukt i fremtiden.

LES OGSÅ: 22 000 fulgte Rebekka på Instagram. Så ble profilen stengt

– Fantastisk miljø

Dishington og Henriksen berømmer de andre norske finalistene, som også er fra Stavanger: Thrustme og Blue Lice. Sistnevnte vant også to millioner.

Alle finalistene sitter til og med i samme bygg, Innovation Dock på Lervig.

– Det er ikke sikkert at det hadde gått veien dersom vi ikke hadde sittet her, sier Dishington.

– Det er noe med den gründerspiriten, supplerer Henriksen.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook