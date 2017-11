Norske jenter mer samfunnsengasjerte enn gutter

Den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) undersøker kunnskaper om demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål hos 14-åringer.

LES OGSÅ: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Målet er å finnet ut hvordan denne aldersgruppen kjenner til, utøver og forbereder seg på rollen som demokratiske medborgere i dagens og fremtidens samfunn.

Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, var i 2009. Da skåret norske elever høyt på kunnskaper om demokrati og holdninger til demokrati og medborgerskap, og havnet på en 5. plass blant de 37 deltakerlandene.

Den nye undersøkelsen, som ble gjennomført i 2016 og hvor rundt 6.000 elever på 9. trinn fra 148 ungdomsskoler i Norge var med, viser at norske elever har fått mer kunnskap om demokrati side 2009. Norske elever havner også i 2016 på en 5. plass.

LES OGSÅ: Leon (19): - Jeg engasjerer meg mest for de sårbare

– Vi er glade for å se at norske elever har høy kunnskap om demokrati, og at dette har økt siden 2009. Over halvparten av norske 14-åringer er nå på det øverste kunnskapsnivået, og dette er langt over det internasjonale snittet, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug.

Norge gjør det noe svakere enn de andre nordiske landene, men er etter Sverige det landet i Norden som har hatt størst fremgang. Fra 2009 har imidlertid kjønnsforskjellene i Norge økt. Selv om det har vært en fremgang for alle elever, har jentene økt sitt forsprang, og kunnskapsgapet har økt.

LES OGSÅ: Se rundt tusen elever synge "We are the world" i solidaritet med Abbasi-familien