Klesbutikk tok over godteri-lokale

Nesten helt i enden av Thomas Angells gate finner du nå den kombinerte kles- og interiørbutikken til Linda Kvam. Hun åpnet butikken på nytt igjen 18. oktober, i det som for ikke mer enn en måneds tid siden rommet godteributikken Candy Shop.

LES OGSÅ: Nå har Ina (26) åpnet sin egen butikk på Byhaven

- Jeg var aldri innom butikken selv, men det er noen kunder som kommenterer at «her sto smågodt-hylla» og sånt. Det er mange som sier at dette også er en smågodt-butikk, sier Kvam smilende til Trd.by.

Flyttet fra Rosenborg

Etter snart tre ukers drift på nyplassen stortrives hun i de nye lokalene.

- Jeg ville gjerne være nede i sentrum. Det er jo her det skjer. Også er byen så utrolig fin, sier Kvam om de nye omgivelsene.

I Thomas Angells gate ligger klebutikken tett i tett med andre butikker, i motsetning til hva den gjorde på Rosenborg. Hun tror gjerne de kan dra nytte av hverandre.

- Det er artig å ha andre butikker rundt seg.

Hun gikk gjennom sentrum sammen med en av sine tre døtre da hun så at lokalene plutselig sto tomme.

- Jeg ble veldig glad da dette lokalet var ledig. Så jeg kastet meg over telefonen for å finne ut hvem som leide det ut, forklarer hun.

Hun legger til at hun har blitt godt tatt imot av kundene.

LES OGSÅ: Denne butikken "poppet" opp i sentrum

Skandinaviske varer

Det er ett år siden Kvam åpnet butikken hun har drømt om i mange år. Varene hennes strekker seg fra interiør, til veggbilder, klær til både damer og barn. Og matbokser til de små. Da Kvam startet hadde hun mye dansk. Det har hun fortsatt.

- De lager masse vi nordmenn vil ha, også er det ikke for dyrt. Men jeg har også norske, svenske og noen tyske varer, sier hun.

Men det viktigste for Kvam er å tilby varer og merker som ikke alle andre selger, og noen av produktene er hun den eneste i Norge som selger. Hun har også alliert seg med lokale småprodusenter, blant annet har venninna heklet noen produkter i butikken.

LES OGSÅ: - Det er kult å ligge litt unna selve «solstripa»

- Jeg prøver å ta inn det som ikke selges ellers i Trondheim. Jeg følger ikke bare det de andre gjør, men jeg går mine egne veier. Men det må jo selvfølgelig være noe kundene vil ha også.

Kvam har bodd i Trondheim i 13 år, og er opprinnelig fra Ålesund. Fram til hun startet butikken for et år siden har hun jobbet på kontor.

Viktige småbutikker

Forsker på NTNU, Aksel Tjora, tror nisjebutikker er kjempeviktige for Midtbyen.

- Trondheim er en by som trenger et rikt tilbud, også av små og snevre butikker.

Han jobber på instituttet for sosiologi og statsvitenskap, og er opptatt av levende sentrum.

- Den dagen du får bare de samme butikkene og kjedene blir Trondheim helt lik en hvilken som helst annen by i Skandinavia og eller et hvilket som helst kjøpesenter.

Han mener derfor at små og mer spesialiserte butikker som Hærlighet er med på å gjøre Midtbyen spennende.

- Det er viktig at det er mulig for entusiaster å få etablert seg. Det gir en morsommere by med litt butikker som går litt utenfor standarden.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre på autentiske Lademoen

- En del av den levende byen

Her mener han også at det ligger et ansvar blant annet på de som eier lokalene.

- De må sørge for at det finnes små lokaler som kan leies ut for en alminnelig sum. Dette gjelder særlig de lokalene som står tomme.

Ifølge Tjora er butikkutskiftninger er en del av et levende bybilde. Som for eksempel at godteributikken valgte å flytte vekk fra Trondheim.

- Så det er ikke krise i Midtbyen om vi ser tomme vinduer?

- Nei. Hvis det er mange kan det være en indikasjon på at Midtbyen sliter. Men jeg vet ikke helt hvor den grensa går. Jeg vil ikke si at Trondheim er over den grensa.

Men blir det for mange tomme butikkvinduer, så kan det være starten på en ond sirkel.

- Det er viktig å få folk til Midtbyen. Folk liker folk. Det blir en negativ spiral om mange butikkvinduer er tomme, for da slutter folk å dra dit og det blir vanskeligere for de som driver.

For deg som er opptatt av å ha liv i Midtbyen har Tjora et råd: Bruk den.

LES OGSÅ: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook