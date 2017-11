Nå har Ina (26) åpnet sin egen butikk på Byhaven

Den unge trønderen tenkte tanken på å åpne sin egen fiskebutikk i februar i år. 21. oktober hadde hun første åpningsdag i kjelleren på Byhaven.

- Vi ble veldig utålmodige, så derfor åpnet vi også et lagerutsalg på Nardo i juni, sier den engasjerte jenta.

Ungt crew

Trd.by møter henne bak disken, der hun står sammen med Emilie Lysholm (20). Det er rett før åpningstid, og med drevne hender fileterer sistnevnte flere forskjellige typer fisk.

- Jeg er ikke like god på det der, sier Hetling og kikker bort på piggvaren som deles i fire.

Selv er hun næringsmiddelteknolog.

- Jeg er utdannet til en bransje som skal kontrollere og sjekke mat. Jeg er opptatt av mattrygghet, men jeg mener vi må se flere muligheter enn begrensninger når det kommer til mat og matproduksjon. Vi har fantastiske mattradisjoner i Norge som vi må fortsette med og holde fast på.

Fiskegründeren har fått med seg tre velutdannede på laget. En kokk, en butikkslakter og en sjømathandler. Alle under 30 år.

- Får dere kommentarer på at dere er unge?

- Ja, i starten. Folk har spurt meg om jeg virkelig tror at ei jente på 26 år kan gjøre dette. Men de kommentarene sluttet etter at vi åpnet.

Kompetansen trumfer erfaring

Fiskegründeren tror nemlig at så lenge man møter kundene med smil og kompetanse, så er ikke alderen avskrekkende.

- Når vi er unge så er det kanskje noen som ikke synes vi har nok erfaring, men det tror jeg vi har motbevist allerede, sier de unge damene til Trd.by.

Lysholm skyter inn at etter hennes mening blir fiskemiljøet yngre og yngre.

- Det er færre igjen av de som er over 40 år. Det er et tungt arbeid og det er belastende for kroppen, så selv om det er veldig gøy så er det få som står hele livet ut som fiskeskjærer.

Fornøyd i matmiljøet

I løpet av de to første ukene har de stadig fått flere kunder.

- Det har vært hektisk. Vi hadde også litt oppstartsproblemer der vi slet med en av diskene. Men det har jevnt tatt seg opp, forklarer hun fra fiskedisken.

Innimellom stikker også noen innom disken i forbifarten, og sier at de ikke visste om butikken.

- Jeg kommer tilbake, sier de før de farter videre.

Hetling sier det er mange som har akkurat den reaksjonen, selv om de allerede har fått kunder fra andre nedlagte fiskebutikker. Men jamfør aldersgruppene, så har de merket at de også har en yngre kundegruppe.

- Vi merker at yngre blir mer og mer interessert i mat. Vi ser at flere ønsker å bruke mer penger på et godt kvalitetsmåltid, samtidig som at råvarene er litt nye. Vi henger jo litt etter mange andre land med tanke på å bruke flere stykningsdeler av kjøttet i matlagingen. Der ser vi at unge er blitt flinkere, og mer nysgjerrig på å prøve.

Hun er også fornøyd med at butikken ble lagt til Byhaven kjøpesenter.

- Det er et voksent og tilrettelagt senter som har en del nisjebutikker fra før. Det er også et matmiljø her der vi kan spille på hverandre.

Vil ikke være stor

Fiskedisken fylles stadig. Ved siden av ligger kjøttdisken. Hetling ønsker så langt det lar seg gjøre å ta inn lokale produkter, og i kjøttdisken har hun klart nettopp det. Men hun forklarer at Trondheimsfjorden ikke egner seg så godt til fiske, og dermed er mye av fisken fra Nord-Norge.

- Men jeg regner det som lokalt, det også.

Hetling har også brukt mye tid på å planlegge hvilke råvarer hun vil tilby kundene sine.

- Jeg vil ikke være gedigen med masse varer. Jeg vil ha det mer personlig og lokalt. For eksempel vil jeg ikke ha 20 forskjellige typer fisk, da vil jeg heller ha under ti og få solgt det ferskest mulig. Det blir det mer kundevennlige priser av, sier hun.

Hun vil også tilby forskjellige varer i ukedagene enn til helga.

- Det er mye logisitikk og mye som skal klaffe. Men jeg kommer hele tiden på nye ideer til hva jeg vil gjøre, samtidig som vi spiller på hverandre og kommer med innspill.

