Denne piercingen skremmer vettet av tannlegen

– Dette er forbudt område, sier tannlege ved Vakre Smil, Mark Lowey oppgitt, og viser fram et bilde av en piercing på PC-skjermen.

– Du har nervebaner, blodårer... Ikke en gang jeg ville gjennomført et inngrep der, fortsetter han.

Pasienten på bildet er en 15 år gammel jente som var innom til en tannlegetime tidlig i oktober. Piercingen hennes er festet til et område nær en spyttkjertel under tunga som absolutt ikke burde være piercet, ifølge Lowey.

– Får du en infeksjon, kan området begynne å hovne opp. Til slutt kan du bli kvalt, fordi tunga presses så langt bak at den blokkerer luftveiene, advarer tannlegen.

– Ville du tatt sjansen?

Skjer dette, er den eneste utveien et kirurgisk inngrep som heter trakeotomi. Det kuttes et hull inn til luftrøret via halsen, slik at du får puste.

Lowey bruker store ord, men mener det er nødvendig. Altfor mange ganger har han sett hvordan piercingene har forårsaket betennelser. At tannkjøtt og tenner blir slitt ned på grunn av smykkene i munnen.

Nylig kom han over en artikkel fra hjemlandet, hvor en 17-åring blødde fra ansiktet i fire dager, etter å ha satt en piercing i hvert av kinnene.

Men piercingen til 15-åringen får ham til å grøsse. Dette mener han kvalifiserer til et medisinsk inngrep. Lowey spør seg selv om personene som setter disse piercingene kjenner til anatomien: Hvor går nervebanene, blodårene - hva gjør du dersom blodet begynner å fosse, tunga hovner opp og tenåringen foran deg holder på å bli kvalt?

– Sjansen for dette er kanskje ikke stor, men den er der. Og hvis det var ditt barn, ville du tatt sjansen? spør Lowey.

Fraråder piercing under tunga

– Dette er en piercing vi fraråder folk å ta, sier daglig leder ved Solid Tattoo & Piercing i Øvre Holmegate, Helge Husebø, idet han får se bildet av piercingen til 15-åringen.

Han sier seg enig med Lowey. Området under tunga bør du være forsiktig med.

Siden jenta bare er 15 år, har hun fått tillatelse fra foreldrene. Faren trodde det var en helt vanlig piercing, forteller Lowey.

Det er det ikke, understreker Husebø.

– Og hvis foreldre ikke blir informert om dette, så er det veldig dumt. Mye informasjon finnes på nettet, men alle som driver med dette har et ansvar om å opplyse om risikoen, sier han.

Husebø legger til at studioet har et eget skjema som kundene må fylle ut før de ansatte setter piercingen.

Her gjøres kundene kjent med at kroppen kan reagere på piercingen. Kundene oppfordres også til å si fra om eventuelle sykdommer og helsetilstand.

Tilbyr piercingen

I motsetning til Solid Tattoo, tilbyr Emprie Tattoo i Høleberggata den omdiskuterte piercingen.

Daglig leder ved Empire Tattoo, Miguel Barros, mener på sin side at det ikke er noen grunn til å fraråde folk å ta den.

– Folk freaker ut og blir frarådet mye. «Split tounge» er noe som freaker meg ut, men noen tilbyr dette likevel, sier Barros.

Han forteller at piercinger blir satt på bakgrunn av erfaring, Barros selv har gjort dette i 15 år, men ingen i studioet har noen form for medisinsk utdannelse.

– Så jeg kan ikke garantere at en piercing ikke vil skade deg, fordi jeg er ikke en doktor. Kropper vil reagere ulikt, men vi setter piercinger slik at det skal være så trygt og sikkert som mulig, forteller han.

Barros trekker fram blant annet størrelse på nåler, hygiene og plassering som eksempler.

– Dersom en leppepiercing blir plassert riktig, kan vi unngå å slite ned tannkjøtt og emalje på tenner, sier han.

Aldersgrense og informasjon

I Norge er det ingen offisiell aldersgrense for å ta piercing. De fleste studioer opererer med 16 års aldersgrense for piercinger i blant annet munn, nese og øyebryn.

Intimpiercinger og tatoveringer har som oftest 18 års aldersgrense.

Noen studioer velger å se bort fra regelen dersom foreldre gir barna lov til å enten tatovere eller pierce seg.

– Det trengs bedre informasjon om hva som kan være konsekvensene av dette. Det er skremmende at en 15-åring kan få en slik piercing, uten at foreldrene er klar over hva det kan innebære, sier Lowey.

