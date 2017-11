Politiet lager chattetjeneste for ungdom

Ifølge NRK har deling av flere sexvideoer gjennom chattegrupper på Facebook og Snapchat forekommet blant årets russ. En av videoene skal vise grove bilder av oralsex på en russebuss.

Politioverbetjent i seksjon for digitalt politiarbeid ved Oslo politidistrikt, Anne Katrin Storsveen sier til kanalen at svært få anmelder deling av slike bilder og videoer.

For å nå fram til unge, og prøve å få opp tallet på anmeldelser, planlegger politiet nå en ny chattetjeneste. Tjenesten blir tilgjengelig gjennom Facebook Messenger, og politiet håper den blir klar før jul.

Storsveen sier politiet ønsker en tilstedeværelse på nett slik at ungdommer som ønsker å kontakte politiet, men som kanskje ikke tør, får en mulighet.

Gjennom et samarbeid med helsesøster Tale Maria Krohn Engvik – kjent på Snapchat som «Helsesista» – sier politioverbetjenten at hun allerede ser effekten av å chatte med ungdom. Samarbeidet går ut på at Storsveen kan bli koblet inn dersom Engvik mottar alvorlige henvendelser fra ungdommer.

Til NRK viser Storsveen til et eksempel der en jente ble utsatt for en seksuell hendelse, og fikk hjelp via chatting til å anmelde hendelsen.

(©NTB)

