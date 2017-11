Folk på gata om OD-dagen

Årets OD-dag samler inn penger til mennesker rammet av oljekatastrofen. Landet som er hardest rammet er Nigeria, derfor vil mesteparten av pengene gå dit.

Tusenvis av skoleelever bruker derfor dagen til å samle inn penger til årets aksjon.

Vi har snakket med både elever og folk på gata om akkurat denne dagen.

Fem på gata om OD-dagen:

Hanne Mellemsether (16)

- Vet du hva OD-dagen er, og hvilket formål pengene går til?

- Ja, det handler vel om oljekrisen i afrikanske land. Jeg har ikke hørt så mye om det. Siden skolen min ikke er med i år er det gitt lite informasjon.

- Har du vært med selv? I så fall hvor?

- Ja, jobbet på Rema 1000 et år der jeg var butikkmedarbeider og hadde vanlige arbeidsoppgaver, som for eksempel å rydde i hyllene og plassere ut varer.

- Til hvilke formål syns du OD-dagen bør gi pengene til neste år?

- Jeg synes pengene burde gå til fattige mennesker i Norge. Det er også mange som trenger hjelp her i landet.

Anna Sophie Tveit (21) og Aurora Valle (20)

- Vet du hva OD-dagen er og hvilket formål pengene går til?

- Vet ikke hva pengene går til i år nei. Siden vi ikke går på videregående lenger får vi ikke så mye informasjon om dagen.

- Har du vært med selv? I så fall hvor?

- Jeg har jobbet i butikk et år, og ellers har jeg jobbet hjemme. Da jeg var i butikk var det for det meste rydding av varer og lignende, sier Anna Sophie.

- Jeg og noen klassekamerater sto på gaten og sang et år, og samlet inn penger på den måten. Det var veldig gøy, men følte ikke jeg fikk så veldig mye jobberfaring igjen for det. Andre år har jeg båret tømmer, noe som heller ikke ga meg så veldig mye jobberfaring. Men det er jo alltid gøy å gjøre noe annet enn å sitte på skolebenken, forteller Aurora.

- Til hvilke formål syns du OD-dagen bør gi pengene til neste år?

- Jeg synes neste års penger bør gå til å beskytte de med albinisme i afrikansk land mot menneskejakt og mord, sier Aurora Valle.

Marius Solhaug (24)

- Vet du hva OD-dagen er, og hvilket formål pengene går til?

- Ja. Jeg vet hva OD-dagen er, men jeg vet dessverre ikke hva pengene går til i år.

- Har du vært med selv? I så fall hvor?

- Jeg var med når jeg gikk på videregående, men da var jeg bare hjemme og vasket.

- Til hvilke formål syns du OD-dagen bør gi pengene til neste år?

- Jeg syns pengene neste år burde går til barn og unge på flukt.

Victoria Lysberg (22)

- Vet du hva OD-dagen er og hvilket formål pengene går til?

- Ja, men jeg vet ikke hva det går til i år.

- Har du vært med selv? I så fall hvor?

- Jeg har vært med flere år. Jeg har jobbet i barnehage, solgt ting på et senter og vært med å produsere en film. Jeg synes det er et veldig bra konsept siden man samler inn penger til en veldedig sak. Pluss at jeg også fikk veldig mye jobberfaring, spesielt da jeg var med å produsere en film.

- Til hvilke formål syns du OD-dagen bør gi pengene til neste år?

- Jeg synes skole og opplæring i u-land er veldig viktig, men også å bevare regnskogen.

Brage Andersen (21) og Jonas Relling (21)

- Vet du hva OD-dagen er og hvilket formål pengene går til?

- Vet ikke hva det går til i år, men vi vet hva det er.

- Har du vært med selv? I så fall hvor?

- Jeg har jobbet hjemme hvert år, forteller Brage. Jonas har vært med faren sin på jobb én gang og ellers vært hjemme og vasket han også.

Da han var med faren på jobb fikk han en del jobberfaring, men mener at hvis elevene skal få ut noe mer enn bare å samle inn penger hadde det kanskje vært en idé å være på en arbeidsplass i flere dager, siden det er mange som blir sittende hjemme.

- Til hvilke formål syns du OD-dagen bør gi pengene til neste år?

- Klima er noe neste års penger burde gå til, sier Brage.

