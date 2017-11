Cecilie (17) fikk jobbe som hotelldirektør

Operasjon Dagsverk (OD-dagen) er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av og med ungdom.

Cecilie Larstorp Fiksdal (17) går til vanlig på Charlottenlund videregående skole. Torsdag gjorde hun noe helt utenom det vanlige, og fikk prøvd seg som hotelldirektør hos Scandic Solsiden.

-Jeg synes dagen så langt har vært artig, jeg har holdt møter, hatt rom-sjekk og delt ut sjokolade til gjestene. Jeg har allerede lært mye og hotellbransjen er noe jeg interesserer meg for og ønsker å gå videre med, forteller Cecilie.

Scandic Solsiden søkte etter en elev som ville være hotelldirektør for en dag på OD-dagen. Dette plukket 17-åringen kjapt opp.

- Ikke bare-bare å være sjef

Fiksdal startet klokka 08.00, og ble godt tatt imot og informert om dagen. Dagen skulle være variert med alt fra rom-skjekk, møter og foredrag. Merete Imbsen, som resten av året er hotelldirektør ved Scandic Solsiden, fulgte Cecilia og hjalp henne gjennom dagen.

Imbsen sier Cecilia har tatt utfordringen på strak arm og har gjennomført oppgavene utmerket.

- Det er ikke bare-bare å være sjef når man er 17 år gammel.

Det var ikke bare Fiksdal som fikk prøvd seg i et nytt og spennende yrke torsdag. Trd.by har også snakket med en rekke andre som på ulik måte jobbet for å støtte utdanningsprosjekter for ungdom i Nigeria, som er årets innsamlingsformål.

Preben Borthen (15) og Simonas Strasunskas (15)

- Hvor jobber dere?

- Vi står i Nordre i Midtbyen, på en hjemmelaget stand.

- Hva er arbeidsoppgavene deres?

- Vi selger kaker og kaffe. Siden vi må samle inn ganske mye til sammen tenkte vi det var smart å stå i byen.

- Hvordan fikk dere jobben?

- Vi fant ut at vi ville selge kaker selv. Vi prøvde å finne en jobb først, men det var nesten ingen bedrifter som ville ta inn ungdom som jobbet på OD-dagen. For å slippe å være på skolen tenkte vi det var bedre å finne på noe selv da.

- Hvilke formål synes du OD-dagen burde støtte neste år?

- Vi vet ikke helt.

Astrid Schjetne (16)

- Hvor jobber du?

- Jeg jobber på Sør-Trøndelag statsadvokatembete.

- Hva er arbeidsoppgavene dine?

- I dag har jeg for det meste vasket og ryddet i arkivet. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med tanke på at det meste er konfidensielt.

- Hvordan fikk du jobben?

- Jeg er her med pappa, men betaler dagen selv. Arbeidsplassen her kunne ikke ta inn noen til OD-dagen, men jeg ville heller være med her enn å være hjemme.

- Hvilke formål synes du OD-dagen burde støtte neste år?

- Jeg synes de burde bruke pengene på å bekjempe barneekteskap. Jeg synes det er helt forferdelig å tenke på hvor undertrykt jentene er og at de blir bortgiftet i en så ung alder.

Nora Riiber (18)

- Hvor jobber du?

- Jeg jobber hjemme i år.

- Hva er arbeidsoppgavene dine?

- Jeg har gjort og skal gjøre mye husarbeid. Jeg skal støvsuge, vaske badet, vaske klær og lage middag til resten av familien.

- Hvordan fikk du jobben?

- Det var få bedrifter som tok inn arbeidstakere i år. Jeg var dessverre litt seint ute til å spørre og endte opp uten jobb. Jeg synes likevel at det er viktig å bidra, med eller uten jobb. Derfor tenkte jeg at jeg like godt kunne jobbe hjemme og tjene pengene selv, for å bidra på lik linje med de andre.

- Hvilke formål synes du OD-dagen burde støtte neste år?

- Med tanke på at det er barn og unge i skole som bidrar og samler inn pengene til OD-dagen, synes jeg inntekten skal gå til utdanning for unge i u-land.

Brage Ellingsen (16)

- Hvor jobber du?

- Jeg jobber i Fokus i Oslo.

- Hva er arbeidsoppgavene dine?

- I dag har jeg jobbskygget lederen her i Fokus, vært med i møter og skrevet et dokument på deres Facebook-side.

- Hvordan fikk du jobben?

- Jeg kjente lederen i Fokus fra før av, siden jeg bodde i Oslo da jeg var liten. Derfor ringte jeg da jeg fikk høre om OD-dagen og spurte om jeg kunne komme å jobbe for dem.

- Hvilke formål synes du OD-dagen burde støtte neste år?

- Fokus jobber for kvinners rettigheter og i dag har jeg lært utrolig mye og blitt mer bevisst innen dette temaet. Jeg synes derfor OD-dagen bør støtte kvinners rettigheter neste år.

