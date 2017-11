- Givende å få være her i praksis

- Dette har vært en drøm i lang tid, sier lederen for Arbeidsrommet, Mette Moen Baatvik om åpningen av Kirkens Bymisjons «pop-up»- butikk. Hun er blant dem som har stått på i to år for å få planen ut til livs.

LES OGSÅ: Denne gjengen sto grytidlig opp for å gjøre dagen varmere

- Unik mulighet til å møte kunder

Arbeidsrommet og engleverksted er tiltak fra Kirkens Bymisjon som gir tilbud om kurs, opplæring og deltakelse i arbeidsrettet aktivitet for mennesker som for tiden ikke er en del av det ordinære arbeidsmarkedet. Englemakerne er personer som av ulike årsaker er i en sårbar fase av livet.

Begge tiltakene produserer mye fint som deretter selges i butikkene til Kirkens Bymisjon. I butikken som åpnet i dag i Jomfrugata er det både butikk, arbeidsrom og engleverksted. Det er for øvrig også første gangen de to tiltakene samles.

- Vi må være synlige i bybildet, og med en butikk midt i sentrum får vi en unik mulighet til å møte kunder, og vi er veldig glade for å få leid et så flott lokale sånn at vi får vist fram de flotte produktene våre, sier Moen Baatvik til Trd.by.

Arbeidsrommet og engleverkstedet er ikke på plass på butikkens åpningsdag, men allerede torsdag skal de vanlige produksjonslokalene pakkes ned og flyttes til sentrum. Butikken skal deretter være åpen helt fram til lille julaften.

Inntektene fra salget går rett tilbake til arbeiderne som har laget dem.

- På den måten er kundene med i arbeidet for et varmere og mer inkluderende samfunn, sier fagansvarlig for marked og kommunikasjon, Kine Vestad.

LES OGSÅ: Derfor har Olav på Torvet fått seg skjerf

- Vil hjelpe mennesker

Selv om Arbeidsrommet og verkstedet ikke er helt på plass ennå, har de to praktikantene Iram Malik (23) og Olwethu Biko (23) også stått opp tidlig onsdag for å hjelpe til med å dele ut skjerf og åpningen av butikken. De er sosionomstudenter som har fått praksisplass på Arbeidsrommet, og dermed skal de være i butikken til desember.

- Vi ville veldig gjerne ha praksis på Arbeidsrommet. Vi har hørt så mye fint om det, og det virket interessant. Blant annet for å se hvordan folk på gata blir inkludert, forklarer de.

Malik forklarer at hun alltid har vært opptatt av sosiale forhold og at hun har mye empati. Det er noe av bakgrunnen til at hun begynte på sosionom- studiet.

- Så det er helt perfekt å få være her i praksis der vi hjelper mennesker som sliter. Det er jeg veldig fornøyd med.

Biko er fra Sør-Afrika og har sett hvor vanskelig mennesker kan ha det. Hun synes derfor sosialt arbeid er ekstra betydningsfullt.

- Her kan jeg bidra til å hjelpe folk ut av vanskelige situasjoner, sier hun.

LES OGSÅ: - Vi lurte på hvorfor det var barteløp i Oslo, og ikke i bartebyen?

200 000 på to uker i fjor

Kirkens Bymisjon hadde også en «pop-up»-butikk i fjor.

- Da hadde vi ei omsetning på 200 000 kroner bare på tre uker. Så vi håper vi får til noe enda bedre i år når vi har åpent i sju uker, forteller Vestad.

Hun forklarer videre at produktene som selges i butikken skal passe godt som julegaver til de som allerede har alt. Og hun bruker de velkjente glass-englene som eksempel.

- De er laget av knust glass, som igjen er satt sammen og dekorert. Det er et bilde på at noe som er knust kan bli noe nytt og vakkert, forteller hun.

Flere av de andre produktene har også en dypere mening.

- Nesten alt vi bruker i produksjonen er gjenbruk, sier lederen for Arbeidsrommet.

LES OGSÅ: - Det kommer bh'er og penger hver dag

Gjenbruk og symbolikk

For eksempel de hekla brosjene. Den består av knapper og kaffekapsler som er samlet inn frivillig og tilsendt Arbeidsrommet fra hele landet. Knappen er limt på en flatklemt kaffekapsel. Deretter er borsjen heklet ut fra kapselen som har fått hull ved hjelp av en syl.

- På baksiden er det flatklemte telys som vi har hentet i Vår Frues kirke. Det er en fin symbolikk. Lysene som er tent for håp lever videre i brosjene.

Også lappeteppene har en egen symbolikk.

- Lappene er heklet av frivillige over hele landet. Arbeidsrommet setter de sammen. Det er et mangfold av hender som har vært innom hvert eneste teppe.

Det er Camilla Kvalvik Nilssen som skal drive butikkene i de kommende ukene. Til daglig jobber hun frilans som grafisk designer, og har vært frivillig i Kirkens Bymisjon i overkant av ett år. Som frivillig har hun jobbet tett på Arbeidsrommet og engleverkstedet, og ble dermed inspirert til å ta på seg mer.

- Det føles godt å være med med å få solgt produkter som gir inntekter til Kirkens Bymisjon.

SJEKK UT DETTE: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook