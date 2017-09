I denne sporten kan du delta i VM på lørdag

Flere år på rad har basseentusiaster samlet seg på Lademoen for Verdensmesterskap i basse, og på lørdag klokken 13.00 er det på'n igjen på Lademoen kunstnerverksted. Riktignok er sjansen relativt liten for å oppleve konkurrerende nasjonaliteter fra alle kontinent, men det er vel heller ikke det som er poenget. Å kalle det VM har blitt en tradisjon.

- Dette er bare artig. Det kunne like greit kalles NM, eller Trøndermesterskap da det stort sett er folk i Trondheim som deltar. Men alle er velkommen, sier Hans Aksel Choudhari (35), som er med på å arrangere årets basse-VM.

Sport for alle

Basse er et spill som går ut på å forsvare sin rute/ring på bakken. Man tegner opp en “bassebane” og spiller alle-mot-alle etter utslagsmetoden – helt til det står igjen én vinner til slutt. Basse spilles mest i Trøndelag, men ulike varianter av sporten finnes også i andre deler av verden. Choudhari forteller at basse er en viktig sport, spesielt på grunn av et par enkle ting.

- Sporten er viktig å ivareta fordi den er gratis og at alle kan delta. Barn og voksne, alle kan bli med. Konkurranseaspektet er viktigst for oss som spiller mye. Alt som kreves for å spille basse er en sykkelslange og en saks.

Basse Slik spiller man Hver spiller har sin rute (sirkel på bakken), som skal forsvares.

Hver spiller skal unngå at bassen lander innenfor sin sirkel, samtidig som han skal forsøke å få den til å lande innenfor en motspillers sirkel.

Om bassen lander i ruta di, får du en prikk, eller minuspoeng. Etter et visst antall prikker er man ute av spillet.

En deltaker er normalt ute av spillet etter tre mål ("prikker") i mot seg. Alle spiller mot alle etter utslagsmetoden, og den som står igjen til slutt vinner spillet.

«Ambassedør»

Lars Andersen (43) er en av flere pådrivere for bassesporten. I år 2000 kjøpte han domenet basse.no, og har siden startet Foreningen for Bassens Fremme.

- Basse er en tradisjonell gatesport som er viktig å fremme gjennom arrangementer og turneringer, så det er bare å ta frem en sykkelslange og lage en selv. Det er først og fremst moro, sier Andersen.

-Som andre parkleker, lar det seg fint kombinere med en pils. Det kan faktisk også hjelpe.

- Vil du kalle deg selv en ildsjel?

- Jeg er vel en av flere ildsjeler. Du kan kalle meg en «ambassedør».

Hårete mål

Andersen mener Trondheim har det beste bassemiljøet i verden, og oppfordrer alle som har mulighet til å delta på lørdagens arrangement.

- Kom å se verdens beste bassespillere, eller kom og delta dersom du har gamle basseskills du kunne tenke deg å tørke støvet av. Det overordnede målet er at basse skal bli en OL-gren. Man er nødt til å ha hårete mål skal man få til noe, sier han.

