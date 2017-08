Facebook vil avsløre «fake news»

Tidligere i år kunne Facebook melde at de prøver ut en ny funksjon for å forhindre spredningen av falske nyheter. Nå er funksjonen aktiv, og du har klanskje allerede sett den i nyhetsfeeden din. Det er en banner som ligger over nyhetsfeeden, som ved et trykk blant annet gir deg tips for hvordan du kan kjenne igjen falske nyheter, skriver Aftenposten.no.

Du får også informasjon om hvordan du kan melde fra om falske nyheter, samt anbefalinger om å sjekke nyhetens kilder og hvordan du kan søke om alternativ informasjon andre steder.

Aftenposten melder om at funksjonen vil testes ut i om lag 14 land, deriblant Storbritannia, USA, Frankrike og Tyskland. Facebook har selv kunngjort at falske nyheter strider mot deres oppdrag

– Det er en prioritet for oss å fremme kritisk lesing, forteller de i kunngjøringen.