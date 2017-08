Her er det viktigste du trenger å vite når du skal stemme ved årets valg

Over 100.000 personer har allerede stemt, selv om valgdagen ikke er før mandag 11. september.

Forhåndsstemme, valgkort, manntall og to-dagers valg. Begrepene kan være litt vanskelige å forstå seg på.

Her får du en enkel innføring og masse a-okay informasjon!

Hvem får stemme?

Du må ha stemmerett for å kunne stemme i stortingsvalg og kommunestyrevalg.

Enkelt og greit så er det disse personene som kan stemme:

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Du må også stå i manntallet i en kommune. Kommunen du er registrert i, avhenger av hvilken kommune du hadde oppgitt som bostedskommune i folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret.

(Har du flyttet på deg etter dette? Hopp til punktet «Forhåndsstemme»)

Valgkort

Alle borgere som har lov til å stemme, skal ha fått tilsendt et valgkort i posten. Her står det hvor og når det er mulig å stemme på valgdagen.

Valgkortet blir sendt adressen som du er registrert med i folkeregisteret den 30. juni i valgåret.

Du må ikke ha med valgkortet ditt for å hverken forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, men det gjør at prosessen går raskere.

Husk at valgkortet ikke fungerer som legitimasjon. Valgfunksjonærene trenger ID med fullt navn, fødselsdato og bilde. Da kan du bruke legitimasjon som pass, bankkort (med bilde) eller førerkort.

Har du ikke fått et valgkort eller er det feil på kortet? Da kan du ta kontakt med din kommune for å få et nytt.

Forhåndsstemme (OBS OBS!)

Fra 10. august ble det mulig å forhåndsstemme, dette kan være veldig nyttig for deg som er student.

Er du tilflytter, som ikke endret bostedsadresse innen 30. juni, har du kun stemmerett i din egen hjemkommune på valgdagen.

Dette betyr at dersom du ikke forhåndsstemmer, så risikerer du å bli avvist i valglokalene på valgdagen - rett og slett fordi du ikke står oppført i manntallet i Trondheim.

Under perioden med forhåndsstemmegivning, kan du stemme i hvilken som helst kommune, selv om du ikke står i manntallet i denne kommunen.

Her kan du se åpningstidene for forhåndsstemmegivning i Trondheim.

Perioden med forhåndsstemming varer til fredag 8. september.

Fra 1. juli til 9. august var det mulig å tidligstemme. En stemmeperiode, før forhåndsstemme-perioden før valgdagen...phew! 12.582 personer stemte så tidlig som mulig.

To-dagers valg og Internett

Etter å ha pløyd oss gjennom både tidligstemmer og forhåndsstemmer, har vi nå kommet til selve valgdagen, som offisielt er 11. september.

Men i 173 kommuner er det to-dagers valg!

Det betyr at det er valgdag søndag 10. september OG mandag 11. september i Trondheim.

Under stortingsvalget i 2013, fikk 250.000 personer i 12 kommuner muligheten til å stemme via Internett. Dette er ikke mulig i år.

I ettertid ble det publisert en rapport som sa at ingenting tydet på at flere velgergrupper hadde stemt, selv om de kunne stemme over nett.

Utlandet og valglokaler

Befinner du deg i utlandet og ønsker å stemme? Ja, det er fullt mulig.

Du kan stemme i blant annet Kabul (Afghanistan), Wellington (New Zealand) eller Boston (USA).

Mulighetene er mange, men er du hjemme på valgdagen, dra heller til ditt lokale valglokale, i stedet for halvveis rundt jorda.

Ved disse utenriksstasjonene kan du forhåndsstemme.

Dersom du ikke er utenlands, finner du oversikten over alle de 39 valglokalene i Trondheim her.

Hvem er det egentlig som stiller til valg i Sør-Trøndelag? Hele lista finner du her.

Godt valg!