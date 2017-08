Nå kommer siste del av denne trilogien

– Jeg gleder meg. Det er nå bestemt at verdenslanseringen blir 25. januar 2018 og at den engelske tittelen blir «Still me». Norge er blitt mitt nye favorittland siden bøkene selger så veldig godt hos dere. Jeg ser frem til ny Oslostur neste år i forbindelse med lanseringen, sier Jojo Moyes til NTB.

LES OGSÅ: Suksessforfatter Jojo Moyes hadde aldri solgt over ni millioner bøker hvis hun skulle brukt tiden sin på å bake kaker eller vaske skittentøy.

Det amerikanske bokomslaget ble sluppet denne uken, og i omtalen som forleggeren der har lagt ut, skildres hvordan bøkenes hovedperson slites mellom sitt gamle og nye liv – der hun reiser til New York i ny jobb.

Følg trd.by på Facebook

– Dette er den avsluttende boken i fortellingen om Lou og hennes reise. Det handler om å våge å leve, å være seg selv og tro på kjærligheten. Det blir en spennende utfordring å jobbe frem en tittel på norsk som runder av trilogien på en så vakker og poetisk måte, sier forlagssjef Anja Marheim i Bastion Forlag, som gir ut Jojo Moyes bøker i Norge.

Har du sett filmen til den første boka? Les Adressas anmeldelse her: Glossy romantisk dødshjelp

Den engelske boktittelen er et tydelig nikk til de foregående titlene «Me Before You» (2012) og «After You» (2015). I Norge utkom de som «Et helt halvt år» (2013), som ble tiårets mest solgte bok her på berget, og «Etter deg» (2015) – som ble mest solgte bok i 2016 uansett sjanger.

Internasjonalt har Jojo Moyes nå solgt over 30 millioner eksemplarer bøker, der 1,1 million bare i Norge, hvor over en halv millioner kinogjengere benket seg for å se kinoversjonen av «Et helt halvt år».

LES MER: Trondheim har et av landets dyreste nattbusspriser

Luksusfellen-Hallgeirs beste tips for studentøkonomien