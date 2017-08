Trondheim har et av landets dyreste nattbusspriser

Har du tatt i bruk nattbussen til Atb? Per i dag er taksten på 100 kroner å ta i bruk selskapets nattilbud. Det gjør at Trondheim er den dyreste av de største studentbyene å kjøre nattbuss i.

I fjor ble nattaksten på nattbuss fjernet i Bergen, mens i Oslo er det flere år siden avgiften ble historie. Kollektivselskapet i Stavanger fjernet taksten 1. januar 2016 på eget initiativ. De ønsket å senke terskelen for å bruke kollektivtrafikk med en omlegging av både soner og billettpriser. I alle de nevnte byene kan du bruke periodekortet på nattbussen.

Tromsøs kollektivtransport tar 80 kroner for nattbussen (90 kroner hvis du ikke har kjøpt billett på forhånd), mens i Trondheim koster det 100 kroner å komme seg fra a til b etter midnatt. Går reisen din så langt som Klæbu eller Malvik må du betale 150, mens bussturen til Stjørdal og Orkdal koster deg 200 kroner. Trondheim har dermed det dyreste tilbudet for å komme seg hjem på natta sammenlignet med de andre største studentbyene i Norge.

- Forutsetningen for drift av nattbuss i Trondheim er at den økonomisk skal være selvfinansierende. Prisen på billettene er derfor satt tilsvarende den kostnaden det er å drifte tilbudet, sier presseansvarlig i Atb Grethe Opsal.

Hvordan nattbussprisene løses fremover er en politisk beslutning, og Atb forholder seg til de politiske avgjørelsene når de tas, forteller hun.

Økonomisk samarbeid må til

Tidligere i juni ble forslaget om å fjerne nattbusstaksten for studenter og ungdom tatt opp i fylkestingmøte på Røros. Her ble det vedtatt at kommunen skulle ta stilling til problemstillingen til høsten. Både fylkeskommunen og Trondheim kommune må være med på spleiselaget om fjerningen av nattaksten skal bli et faktum.

Tidligere leder for Velferdstinget, Ida Jodanovic, mener det er et steg i riktig retning, sier hun til Dusken.no. Tidligere i år samlet hun inn over 8000 underskrifter fra studenter som ønsket å fjerne taksten.

- Jeg skulle ønske fylkeskommunen tok hele ansvaret siden kollektivtransport er deres ansvar, sier Jodanovic til Dusken.no, som vil fortsette å presse politikerne.

Thomas Krogstad Eriksen (28) er ny leder for Velferdstinget, og er spent på prosessen videre.

- Vi venter på klarhet i hvem som skal føre saken videre og hvem vi skal forholde oss til. Fylkeskommunen var positiv til forslaget om å fjerne nattaksten hvis de fikk økonomisk støtte av Trondheim kommune eller miljøpakken. Men fylkeskommunen kan ikke vedta dette alene. Det må være en form for dialog mellom partene for å få ballen til å rulle videre, sier Eriksen.

Målet er få nattaksten inkludert i periodebilletten for studenter og ungdommer i byen, slik at de som faktisk tar i bruk den kollektive trafikken skal ha muligheten til å komme seg hjem uten at det koster mye.

- Dersom Trondheim skal nå målene man har satt seg om å bli Nordens beste studentby må taksten fjernes. Dette er gjort i andre store byer i Norge, og vi forventer at Trondheim kommune følger etter.

