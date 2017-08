Hvordan du bruker Instagram kan avsløre om du er deprimert

Ordtaket sier at øynene er sjelens vindu. Instagram kan også være det vinduet ifølge forskere som har utviklet en algoritme som bruker innlegg på sosiale media for å identifisere depresjon, visstnok mer effektivt enn leger kan.

Chris Danforth fra University of Vermont og Andrew Reece fra Harvard University publiserte sine funn tirsdag iEPJ Data Science journal. Verktøyet de bygget for å skanne Instagraminnlegg kunne identifisere depresjon hos 70 prosent av studiens deltakere, hvor leger er vellykkede 42 prosent av tiden, ifølge forskningen.

For å komme frem til disse resultatene så Danforth og Reeces team på omtrent 44 000 Instagrambilder publisert av 166 studiedeltakere, hvor 71 av disse tidligere hadde blitt diagnosert med depresjon. Ved å analysere faktorer som fargetone, bruk av filtre og tilstedeværelse av mennesker, var forskerne i stand til å fastslå hva de kaller "depresjonsmarkører."

Deprimerte mennesker, for eksempel, var mer sannsynlig til å legge ut bilder med mørkere, grå farger. Av de mørkere, grå tonene var svart-hvitt Inkwellfilteret mer sannsynlig å bli valgt, samtidig som deprimerte mennesker i det hele tatt var tvilsom til å velge filtre til å begynne med.

Personer som ikke er deprimerte derimot, foretrakk Valencia-filteret som lyser opp bildet. De fant det overraskende at deprimerte mennesker var mer sannsynlig å legge ut bilder med ansikter i dem. På grunn av at det var usikkert hvem bildene var av, kunne de ikke si om det betydde at deprimerte mennesker tok flere selfies.

