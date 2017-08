Hold deg unna disse nettbutikkene

Svindelgalleriet til Forbrukerombudet er oppdatert med over 30 nye nettbutikker. Sider som hevder å selge Apple-produkt og Kylie Cosmetics-leppestifter er blant de ferske tilskuddene på lista.

- Vær kritisk til hvor du legger igjen pengene dine på nettet, og søk etter erfaringer til andre før du trykker på bestillknappen, råder forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

LES OGSÅ: Ikke klikk deg inn på slike lenker

9 tips for å unngå svindel

Ser ekte ut

Forbrukerombudet får daglig spørsmål fra forbrukere som har vært utsatt for nettsvindel. I god tro har forbrukerne klikket seg inn på nettbutikker som ser tilsynelatende proffe og tillitsvekkende ut.

- Tidligere var det enklere å avsløre svindelsider på grunn av snodige nettsider og dårlig språk, men det er ikke så ofte lenger. Det er lett å bli lurt på nettsidene ser proffe ut, og nettadressen er veldig like den originale adressen, sier Hauseth.

Her er noen eksempel på falske sider:

Eplehuset.as (Eplehuset.no er en reell nettbutikk)

Kyliecosmetics.no (Kyliecosmetics.com er en reell nettbutikk)

Fotballsko.info (Fotballsko.no er en reell nettbutikk)

Se Forbrukerombudets fulle liste over useriøse butikker: Falske nettbutikker

Handler mest på nett i Norden

PostNords årlige rapport E-handel i Norden 2017 viser at nordmenn i 2016 handlet på nett for 50,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer 1691 kroner per person som har handlet på internett, og dermed handler nordmenn mest av alle netthandlere i Norden. Beløpet tilsvarer en økning på hele 55 prosent fra 2015. 65 prosent av den norske befolkningen (18-79 år) handler på nettet.

Følg trd.by på Facebook

Forbrukerombudets sjekkliste før du handler på nett:

1. Er nettbutikken seriøs?

Finner du ingen kontaktinformasjon til selskapet utenom et kontaktskjema bør du være kritisk. Dårlig språk eller automatisk oversatte tekster er også et tegn på at nettbutikken er useriøs. Det er også lurt å se på hvor sterkt rabatterte priser nettbutikken opererer med sammenlignet med andre nettbutikker som selger samme eller tilsvarende produkter.

2. Sjekk andres erfaringer

Søk på internett etter andres erfaringer med den aktuelle nettbutikken, f.eks. i diskusjonsforum og blogger.

Ber studenter styre unna ikke-godkjente utdanninger

3. Tenk deg om før du betaler på forskudd

De fleste nettbutikker tilbyr forskuddsbetaling, kanskje også som eneste betalingsløsning. Ved kjøp fra ukjente nettbutikker som du er usikker på bør du unngå å betale på forskudd.

4. Sjekk forbrukerombudets liste over useriøse nettbutikker

Er du usikker kan du sende en mail til tips@forbrukerombudet.no og merke eposten med «useriøs nettbutikk».

5. Hvis du har gått i fella: Ta kontakt med banken

Dersom varen ikke blir levert eller du mottar falske merkevarer når du tror du har bestilt ekte vare, kan du ha rett til å få refundert pengene fra banken. I tillegg til å klage til selger, er det derfor viktig at du også tar kontakt med banken. Dersom du får avslag hos banken kan du klage saken inn for Finansklagenemda . Du kan også kontakte Forbruker Europa dersom du ønsker råd om hvordan du bør gå frem overfor en utenlandsk nettbutikk.

Les mer om hvordan du kan avsløre nettsvindel her .

LES OGSÅ: Leser du ikke leiekontrakten nøye, kan det bli dyrt