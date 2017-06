Nå stenger denne salongen dørene for godt

Det er kun denne avdelingen som nå ikke drives videre. Adam og Eva på Bakklandet vil fortsatt holde åpent.

Stor omstilling

Eieren av salongen, Siw Svendsen, forteller at det ikke var mulig å fortsette driften.

- Det skjedde en omstilling for fire år siden. Jeg ble hjerteoprerert og kunne derfor ikke fortsette som frisør. Det førte til at jeg ble eier av den ene salongen i Trondheim. Etter hvert har jeg funnet ut at det blir vanskelig å drive en slik salong når man selv ikke står der på gulvet og jobber. Det er vel hovedårsaken, forklarer hun.

Hun har over en lang periode prøvd å finne noen som kunne tatt konseptet videre, uten å lykkes.

- Det har vært veldig vanskelig. Et premiss for å ta over salongen var å drive den videre som den har blitt til nå.

Planlagt avvikling

At salongen ikke lenger skulle eksistere har dog vært noe hun og de ansatte har visst om lenge.

- Vi har visst det helt siden desember i fjor, så det kommer ikke som noe sjokk på noen. Man har blitt vant til tanken. I tillegg har det ordnet seg for de ansatte, som alle har fått seg nye jobber, og da føles det også litt bedre. Alternativet kunne vært så mye verre, sier Svendsen.

- Men selv om det har vært klart ganske lenge, så er det trist. Jeg har jobbet med dette i 15 år, og må snu helt om på livet nå. Det er både vemodig og spennende, legger hun til.

Hun har de siste årene tatt utdanning i ledelse, og mangler ett år før hun går ut av skolen.

- Vi får håpe det er noen andre som vil ha meg. Det blir nok bra til slutt, sier hun og ler.

- Det har vært gøy å studere også, men det hadde vært stas å få jobbe litt igjen, avslutter Svendsen.

