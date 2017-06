Denne leken går unna som varmt hvetebrød

- Det er helt snålt at dette har blitt en så stor greie. Vi tok inn et parti med dem bare for å teste markedet. Da vi annonserte det tok det to dager før de 250 spinnerne var revet bort.

Det forteller eier av iPhonereparatøren på Lade, Emil Svendsen, som nå har bestilt inn 1500 nye leketøy, eller 250 kilo av dem, for å surfe på bølgen som har skylt over store deler av verden i 2017.

Avstressende effekt

En spinner eller "fidget spinner" skal være et slags stresslindrende leketøy som ligner en snurrebass. Spinnere ble opprinnelig markedsført til foreldre som hadde barn med ADHD, angst og autisme. Eksperter har lenge vært delte i sine meninger om spinnernes effekt. Likevel har det altså tatt helt av i 2017.

- Det er spesielt unger som vil ha det. Etterspørselen har vært så stor at folk har kommet hjem til meg sent på kvelden for å få tak i en spinner. Jeg ante ikke at det skulle bli så populært. Selv har jeg også prøvd det så klart, men om det har noen effekt det tør jeg ikke å si, sier Svendsen.

Det er primært gjennom nettbestillinger det har gått unna med spinnere, så mye at butikken måtte sette opp betalingsløsning for mobil på kassasystemet sitt.

- Det er tydeligvis en mangelvare i Trondheim, og det var litt derfor vi tok det inn, etter å ha fått tipset fra leverandøren vår, men vi hadde ikke sett for oss at det skulle bli så mye styr.

- Vil dabbe av

"Fidget spinner" blir beskrevet som den nye jojoen, og sammenlignes med hypen som raste i fjor sommer, nemlig Pokémon Go. Svendsen tror det er lurt å smi mens jernet er varmt.

- Dette er nok noe alle må ha akkurat nå. Jeg tipper det dabber av litt etter sommeren, forteller Svendsen.

Som med de fleste nye trender er det USA som er opphavet. Det gjelder også denne gangen. YouTube og sosiale medier skal ha en stor del av æren for at det har spredd seg til flere kontinenter. Faktisk har det tatt så mye av i USA, at enkelte skoler har begynt å forby spinnere.

- Vi har faktisk funnet at fidget-spinnerne har motsatt effekt av det de skal gjøre. Ungene bytter dem med hverandre og spinner med dem istedenfor å konsentrere seg om å skrive og følge med, sier Kate Ellison, rektor ved Washington barneskole til Chicago Tribune.

Har du dog gått til anskaffelse av en spinner er du kanskje interessert i å briljere litt med kule triks? Da er YouTube plassen for deg.

Her er ett eksempel på tips og triks:

