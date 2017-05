Frykter billettsvindel foran stor Bieber-konsert

«KUPP», «Ny pris», «1/2 pris», «Skambillige billetter».

Slik lyder noen av de 290 annonsene som dukker opp når du søker på «Bieber billetter» på Finn.no.

Siden salget startet 22. november, har arrangøren solgt 30.000 av 36.000 billetter, men flere har allerede funnet veien til svartebørsen en knapp uke før konsertstart.

– For det første tenker jeg at antall billetter på svartebørs er forsvinnende lite sammenlignet antallet vi har solgt, men en ting vi merker, er det økende problemet med falske billetter, sier arrangør Øivind Ekeland.

Under halv pris

Onsdag 7. juni går den verdenskjente artisten på scenen på Forus Travbane under Den store sommerfesten.

En golden circle-billett, området nærmest scenen, koster gjennom utsalgsstedet Billettportalen.no 1600 kroner.

På Finn.no er det flere som selger billetten til langt lavere pris.

En person fra Randaberg, ønsker å selge golden circle-billetten til 750 kroner, det er mindre enn en ordinær billett, som via Billettportalen.no koster 754 kroner.

Den billigste ordinære billetten på Finn.no, ønskes solgt for 350 kroner. Dette er også under halv pris.

Da Byas sjekket Finn.no mandag ettermiddag, var det opprettet 290 annonser hvor folk prøvde å selge unna Bieber-billetter enkeltvis eller samlet.

159 av annonsene var fra personer i Rogaland.

25 annonser, som til sammen inneholdt 42 billetter, har blitt lagt ut det siste døgnet. De fleste av dem svært mye billigere enn hva arrangøren selv selger dem for.

Mistenkelig

– Dessverre er det slik at det er mulig å skrive ut billetten så mange ganger som personen måtte ønske, forteller Ekeland.

I fjor opplevde flere Palmesus-gjester konsertmarerittet. Festivalen var utsolgt, og billettene ble kjøpt dyre på svartebørs - billetter som viste seg å være falske.

Er billetten allerede scannet, kommer du ikke inn. Festivaldeltakerne ble dermed nektet inngang.

Ekeland har opplevd lignende tilfeller på konserter i Stavanger tidligere. Dette kan også skje under Den store sommerfesten, selv om festivalen ennå ikke er utsolgt, mener arrangøren.

– Vi ser blant annet at noen annonser ligger ute lenge til en veldig lav pris. Det er mistenkelig. Det samme gjelder dersom flere annonser står med samme telefonnummer, sier Ekeland.

– Hvordan jobber dere for å forhindre spredningen av falske billetter?

– Vi har dessverre ikke kapasitet til å jakte på dem. Det vi gjør er å kontrollere folk i døra. Har du en billett som allerede er brukt, blir du avvist, sier han.

Også under Bieber-konsertene i 2013 og 2015 advarte arrangørene mot falske billetter.

– Gambling

Den store sommerfesten er spesielt utsatt for billett-svindlere.

Bieber har et ungt publikum, et publikum som gjerne ønsker et billig alternativ.

– Det er gambling, sier Ekeland.

– Hva er rådet ditt til folk som vurderer å kjøpe billett?

– Det sikreste er å kjøpe rett fra kilden, da får du en gyldig billett. Hvis ikke bør du kjøpe billetter av folk du kjenner og stoler på, sier Ekeland.

