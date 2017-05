Fra catwalken i Milano til skolebenken i Trondheim

Han er 24 år og kommer fra Oslo, men studerer nå ved NTNU, og har igjen ett år før han går ut av entreprenørskolen. Ved siden av jobber Erlend Nitter-Hauge som modell, en noe uvanlig deltidsjobb for å spe på studentbudsjettet. Før han nå har kommet til Trondheim har han blant annet oppholdt seg i byer som Milano, New York og Singapore, flere av de største motebyene på kloden.

- Jeg jobbet som modell på fulltid i noen år, der jeg studerte litt ved siden av, og da bodde jeg utenlands. Det siste året har jeg oppholdt meg i Trondheim for å studere på heltid, samtidig som jeg tar på meg noen oppdrag av og til. Det er studiene som er førsteprioritet nå, forteller han.

Plukket opp på gata

Det var helt tilfeldig at han kom inn i bransjen, kan han fortelle.

- Det er vel rundt seks år siden nå, men jeg ble faktisk bare stoppet på gata, så det var ikke noe jeg søkte på.

Etter dette ballet det bare på seg. Han har blitt omtalt som ett av flere store norske modellhåp, og har hatt suksess. Av merkene han har representert finner man Moncler, Jill Stuart, Dior og norske Moods of Norway. Han har i tillegg skutt for flere store magasiner, og gått på catwalk i både Oslo-, Milan- og New York Fashion Week. Likevel ser han ikke for seg at det blir storsatsing på en karriere i modellbransjen.

- Det er et litt begrenset karrierespenn, og det begynner å komme flere som er yngre enn meg nå. For min del har det alltid vært et enkelt valg. Jeg trives veldig godt i Trondheim, og har en drøm om å skape meg en egen arbeidsplass, så miljøet jeg er i nå er perfekt i så måte. Men for all del, jeg forstår at man blir tiltrukket av modellivet. Det er mange opplevelser, mye glamour og reising, legger han til.

Å gå fra livet i den glamorøse bransjen, og over i tilværelsen som heltidsstudent er noe han ikke angrer på å ha gjort.

- Det er selvsagt litt mindre glamorøst, men til gjengjeld får man et mye større fellesskap her. Det er korte forhold til folk man får som modell. Samtidig føler jeg at jeg får utfordret meg selv i større grad som student her, enn som modell. Likevel kan jeg ikke si at eksamensperioden er et høydepunkt, forteller han og ler.

Vil jobbe for seg selv

Han og medstudentene har flere prosjekter på gang, men som han ennå ikke vil røpe for mye om. Nitter-Hauge satser på at det er prosjekter som kan videreføres i noe eget etter endt utdanning til neste sommer.

- Det hadde vært morsomt å få seg en jobb gjennom en egen bedrift, og det har vel alltid vært et mål for meg. Nå begynner det kanskje å bli på tide å komme med noe også, i og med at jeg har ett år med utdanning igjen. Men vi har flere kule prosjekter på gang, bekrefter han.

Han mener selv at iveren etter å skape noe på egen hånd kommer fra jobben som modell, der man må starte og lage noe fra bunnen av. Derfor oppfordrer han også andre til å gripe muligheten.

- Ta sjansen om du får den, og sats litt. Det går som regel helt fint, og det byr på mange fine opplevelser, avslutter han.

