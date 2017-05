Husker du Martine fra Idol? Nå er hun tilbake med nytt navn

Siden deltakelsen i Idol i 2013 har Martine Rygvold fra Hommelvik gitt ut flere singler. Hun er igjen klar med ny musikk, men nå under sitt nye artistnavn Kristofa.

- Det er faktisk mellomnavnet mitt, og stammer fra tvillingsøsteren til oldemoren min. Jeg fant vel ut at det er såpass mange som heter Martine, og bestemte meg da for å ta dette navnet. Jeg føler det er et bedre artistnavn, forteller hun.

Sang som gave

Nå er hun altså klar med sin første singel under sitt nye navn. Låta "Fredrik" var egentlig bare ment som en gave til en nær venn av henne.

- Det er en venn jeg har hatt i sikkert 20 år, og som kanskje ikke har hatt det enkleste livet. Sangen kom bare til meg da jeg satte meg ned for å spille piano, og etter hvert fikk han den da i bursdagsgave. Det er jo i utgangspunktet en trøstesang til han, men jeg håper den kan treffe flere, forklarer Kristofa.

- Jeg liker at jeg nå kan gi den ut. Den betyr så mye for meg og for han, legger hun til.

Ny retning

"Fredrik" er en del av EPen, utgitt gjennom det trønderske plate- og managmentselskapet Attack Music, som kommer ut i løpet av høsten. Ei plate som staker ut en litt nyere kurs for henne.

- Vi spilte inn albumet i mars, så jeg gleder meg veldig til vi skal gi det ut. Vi har ventet lenge. Jeg synes selv det er en kul EP, der det såklart fortsatt er meg, men likevel litt annerledes. Jeg tar en litt nyere retning, fastslår Kristofa.

Med den nye singelen kommer det også en musikkvideo, produsert av Attack Music-artisten Qalifa.

- Videoen er ganske enkel, men jeg synes den er fin, og den står veldig bra til sangen. Den ble akkurat som jeg ville ha den.

Hun håper nå både den nye låta og den kommende EPen vil slå godt an.

- Vi er vel alltid ganske nøkterne når vi gir ut noe, men det er klart, jeg håper selvsagt folk vil like det jeg lager, avslutter hun.

