I denne baren får du rask servering

Glossy Island planlegger nemlig å etablere seg i Trondheim, som den fjerde byen i Norge. De ønsker å starte en såkalt nailbar i sentrum av byen. Konseptet kommer fra Tyskland, der man for eksempel på en shoppingrunde kan ta seg tid til en rask neglbehandling i en slik bar. Det er altså ingen alkoholservering det er snakk om.

Oppstart etter sommeren

Daglig leder i Glossy Island Norge, Elisabeth Schei, er nå på jakt etter franchisetakere som kan sette Trondheim på kartet over nailbarer i Norge.

- Vi driver i øyeblikket på med rekruttering for å finne noen som kan drive en slik bar på Trondheim Torg. Samtidig vil vi ha på plass en stabil og god bemanning før vi åpner. Jeg ser for meg at vi kanskje får det til over sommeren, forklarer hun.

Siden de i 2013 ble etablert i Tyskland, har utviklingen gått raskt. I store deler av Europa, Skandinavia og Norge har det dukket opp flere og flere barer fra Glossy Island. Markedet i Trondheim ble nøye vurdert før det ble bestemt at det var på tide å satse i trønderhovedstaden.

- Jeg tror det blir veldig bra. Det er såklart flere som driver med negler i Trondheim, men jeg mener fortsatt at det er et marked for dette. Trondheim Torg har i tillegg en god plassering, og de har kunder i vår målgruppe, forteller Schei.

- Dette spiller litt på et prinsipp om "nails on the go". En behandling trenger ikke å ta så lang tid, så man kan benytte seg av det mens man er i forbifarten. Vi opplever andre steder at flere benytter seg av det i og med at det blir så lett tilgjengelig, legger hun til.

- I tiden

Senterledelsen på Trondheim Torg ser også med positive øyne på det nye innslaget.

- Det er et konsept som er veldig i tiden i Skandinavia, hvor vi følger litt med på trendene. Det har blitt veldig populært i kjøpesentre, og vi ser at det er et marked for det også her i Trondheim. Derfor er det veldig spennende å ta det inn i senteret vårt, sier senterleder Jomar Asbøll.

Schei opplyser at de samarbeider med ulike skoler for å sikre kvaliteten på det de leverer.

- For det første bruker vi produkter uten løsningsmidler, slik at neglene ikke tar skade av behandlingene. For det andre er det viktig for oss at de som jobber for oss vet hva de holder på med, derfor samarbeider vi med ulike skoler, slik at vi vet at kompetansen er der. Dette går nok veldig godt, også i Trondheim, avslutter hun.