Syv tegn på at våren endelig er her

#1: Endelig er det igjen mulig å ligge på gresset, titte mot himmelen og tenke at vi har det veldig godt.

#2: Endelig er det igjen kø utenfor iskioskene. Skal man gå for to kuler, eller kanskje softis?

#3: Endelig kan man se glade studenter etter endt eksamen. Nervøsiteten som lå klistret over ansiktet noen timer før, er borte.

#4: Endelig slipper man å knuffe seg framover i nattmatkøen. Plussgradene sniker seg inn på et nattlig Trondheim, som gjør at det faktisk er chill å henge ute en time ekstra. Kanskje dropper man innom et par nach ekstra på veien hjem?

#5: Endelig kan man nyte en iskald halvliter utendørs uten å fryse på seg blærekatarr. Klesplaggene er dessuten blitt færre, og luftigere enn for noen uker siden.

#6: Endelig ser det omsider ut til at torvarbeiderne begynner å bli ferdig med graving, steinlegging og annet arbeid. Vi gleder oss til å kunne labbe over torvet, på jakt etter bønder på bytur, tapas eller andre godbiter.

#7: Gatene er feid, i det fjerne hører man halvsure korpstoner. Dagen hvor trøndere flest forspiser seg på Hennig-Olsen med god samvittighet, er nettopp tilbakelagt.

God vår – nyt den, det har vi fortjent!