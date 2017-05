Slik skal Freddy (28) gjøre det enklere for deg å kjøpe kunst

Har du noen gang hatt lyst å kjøpe kunst, men ikke funnet stilen på det lokale galleriet? Da er du ikke alene.

Belysningen er dempet, det er kaffe på designerkannen og velplassert kunst på veggene. Hjemme hos Freddy Halstensen er det tenkt over detaljen.

Men 28-åringen mener ikke tilgangen til kunst og kunstnere er bra nok.

LES OGSÅ: På denne stien kan du få deg en helt ny kulturopplevelse

Når Startup Weekend til helgen holdes for niende gang i Stavanger, stiller han derfor med sitt konsept kunstportal.no.

- Det er en utfordring å få tilgang til et mangfold av den kunst som blir skapt. Hvor skal en begynne, spør han og tar en tår av kaffekoppen.

Det finnes rene online gallerier allerede, forteller han, men de har et begrenset utvalg, og et lite antall kunstnere. Og kunsten, den sitter ofte ute på lageret.

- Hvem skal bestemme hva som er kunst!? Vi vil la det være opp til kunstnerne å avgjøre hva som skal ut, og ikke opp til galleriene å plukke ut enkeltverker.

Forretningsmodellen er å formidle kontakt mellom kunstner og marked og ta 20 prosent provisjon. Det vil være åpent for kategorier innen billedkunst, fotokunst og kunsthåndverk. Kunstnerne sender selv varene direkte til kunden.

LES OGSÅ: Duckys klimaråd: - Ta turen til din lokale festival!

Vil gjøre terskelen for kunstnere lavere

Markedet for kunst er kanskje større enn folk tror. Og mange kjøper masseprodusert kunst på plasser som IKEA - og dét er synd mener gründeren.

Målet er å gjøre kjøps- og salgsprosessen enklere for både kunstner, galleri og kunde. Om alt går vel, vil talentfulle kunstnere dermed få bedre muligheter til å leve av kunsten sin.

– Terskelen for en kunstner til å komme seg inn på markedet er relativt høy. Derfor begynner mange med å selge kunst til venner og kjente på Facebook og Finn for å komme seg videre. Hvis de kommer videre i det hele tatt, forteller han.

– Det som driver meg mest er å dekke et samfunnsbehov. Jeg har ikke startet prosjektet bare for at starte noe. Ekte kunst skaper glede og setter farge på omgivelsene, men kunstnere sliter ofte med synlighet på egne hjemmesider.

LES OGSÅ: Disse 10 stedene må du sjekke ut i Ila

...og kunst mer tilgjengelig for kunden!

Den etablerte kunstscene har også en annen utfordring.

– Som kjøper føler jeg meg ofte distansert og provosert. Kunstutstillinger formuleres ofte med så vanskelige ord, at jeg tenker «her har ikke jeg noe å gjøre. Jeg har tydeligvis ikke nok kompetanse til å skjønne dette». Det går på mitt intellekt, forteller han.

– Hvis det er kunstnerne selv, som ønsker å legge det fram sånn, er det opp til dem. Uansett skal ikke markedet gå glipp av den gode kunsten som blir laget av ekte kunstnere.

For å sikre kvaliteten på nettsiden, har gründeren inngått samarbeide med kompetente kunstnere om å godkjenne verker og kunstnere ut ifra en rekke kriterier.

– Skrekken er jo at løsningen ikke skal få god nok kredibilitet. Det er veldig viktig med godkjenning, forteller Halstensen.

På utkikk etter partner

Ideen kom i slutten av 2013. Halstensen hadde en venninne som drev med kunst, og syntes det var utfordrede med synlighet og salg til andre enn familier og kjente. En kjapp undersøkelse viste at det ikke fantes noen gode løsninger på markedet.

LES OGSÅ: Dette er Trøndelags mest inspirerende matkontoer på Instagram

I 2014 begynte han prosjektet på ordentlig, og i dag er han godt i gang. Investeringsselskapet Validè er på laget, støtte fra Innovasjon Norge er i boks, og en godkjent prototype ligger klar med forventet lansering i slutten av juni. Team som skal utvikle plattformen er også på plass.

I begynnelsen av mai i år ble Facebook-siden opprettet. På to uker tikket det inn 866 likes.

Så hva skal han da på Startup Weekend?

- Den viktigste jobben er å synliggjøre plattformen via markedsføring. Hovedsakelig er det kompetanse innen markedsføring jeg ser etter. Noen som har samme lidenskap og lyst å gå veien sammen.

- Det er spennende å høre om andre sine selskaper. Oppstartsbedrifter er et eget miljø som gir mye energi, avslutter han.