Gerald (15) kan være den neste store trondheimsartisten

Gerald Ofori fra Risvollan i Trondheim er bare 15 år gammel. Likevel er han allerede en erfaren gutt innen musikken. I flere år har han drevet med musikkproduksjon i EDM-sjangeren, men satser nå på å gjøre seg en karriere som artist innen hiphop og R&B.

Med låta "an$wering machine" gjør han nå sin debut som soloartist på video. Om ikke lenge ventes det også en EP signert talentet fra Risvollan.

Inspirert av familien

Unggutten har ghanesiske aner, men ble født og har bodd omtrent hele sitt liv i Trondheim. Han kommer fra en musikalsk familie, og er yngstemann i en søskenflokk på fem. Ofori takker familien sin for at musikken ble hans vei å gå.

- Min mor har hele tiden vært glad i å synge, så jeg har lært mye av henne. I tillegg har jeg selv drevet mye med musikk, blant annet i korps, samtidig som min bror har gitt meg mye inspirasjon gjennom den musikken han har lagd, forteller han.

Trondheimsmusikeren King George VIII er nemlig storebroren til 15-åringen. Det var brorens engasjement innen musikken som inspirerte Ofori til å gå sine egne veier.

- Jeg startet selv med å produsere EDM-musikk, men følte etter hvert at det ikke var helt min greie. Jeg syntes det var mye bedre å lage hiphop.

Ofori begynte derfor å lage beats innen sin favorittsjanger. Etter ei stund bestemte han seg for å prøve noe nytt.

- Det var tidlig i fjor jeg begynte å synge på sangene mine. Jeg ble litt lei av bare å lage beats, og bestemte meg for at jeg skulle gjøre noe selv.

Imponerer

I februar i år kom han med sin første singel, "Glamorou$", som blant annet har blitt spilt på P3 Urørt. Nå er han igjen klar for å gi ut musikk, denne gangen også på skjermen.

"an$wering machine" er en låt med mye følelser. I låten fortelles historien om et ungt par og deres dynamikk i etterkant av et nyavsluttet forhold.

Musikkvideoen er regissert av artisten Qalifa i Attack Music. Han er full av lovord om den unge artisten.

- Det er veldig imponerende. Ser man på tekstene er det meget vanskelig å se for seg at han er så ung. Han har et enormt potensiale. Det er vanskelig å tro at dette kommer fra Trondheim når man hører singelen, sier han.

Elsker å lage musikk

Ofori selv er spent på mottakelsen av låta, men fastslår at det er dette han vil holde på med.

- Dette er nytt for meg, så det blir spennende å se reaksjonene, men jeg håper selvfølgelig det går bra. Jeg koser meg når jeg lager musikk, og jeg blir glad av holde på med det jeg liker aller best.

- Musikken har betydd mye for meg. Den får meg på en måte til å slippe tankene om det som skjer rundt meg hele tiden. Samtidig får jeg sluppet ut mye følelser gjennom musikken jeg lager, legger han til.

Piratheepan Jeyakaran i Attack Music er svært imponert over det unge stjerneskuddet.

- Vi har jobbet i bransjen i en del år, og er svært imponerte over det han lager. Trondheim trenger virkelig dette, slår han fast.

Om ikke alt for lang tid er det også klart for EP-slipp. Det er ikke satt en dato, men det bekreftes at det kommer i nær fremtid.