For Newton-Stian var det å spise egen avføring et høydepunkt i karrieren

Det er 35 minutter siden vi skulle møtes. Etter flere ubesvarte anrop og en SMS skal jeg til å gi opp når jeg kjenner vibrasjonen i lomma.

– Hei du. Sorry ass, telefonen min gikk tom for strøm, men jeg er i byen straks. Hvor er du ?

Det går en time og ti minutter til. Der er han. Under hetta kan jeg skimte det karakteristiske håret som står alle veier. Vi skal sette oss på kontoret hans, men må hente nøkkelen på WorkWork. Han har lånt den bort til en venn. Nok en runde med ubesvarte telefonsamtaler. Kompisen er ikke å få tak i, og vi er utelåst.

LES OGSÅ: Slik finner du Netflixs skjulte skatter

LES OGSÅ: Med artisthjelp fra Brooklyn skal David ta verden med storm

Selverklært nerd

Så langt tilbake Stian kan huske har han vært opptatt av teknologi. I to år har han preget skjermen som Newtons programleder.

– Jeg hadde aldri jobbet i TV hvis det var et annet program enn Newton.

Den selverklærte supernerden har aldri hatt et eksponeringsbehov, og tviler på at han blir å fortsette med TV når han er ferdig i Newton. Gjennom jobben i NRK håper han på å minske gapet mellom den vanlige verden, og teknologi- og vitenskapsverden. Han brenner for å formidle kunnskap, og med en entusiasme få kan drømme om, forklarer han hva som er det tøffeste med jobben.

– Den største utfordringen i verden er å gjøre noe en forsker sier forståelig for en 10-12åring.

Gründer

– Har du lyst på en pils?

Han drikker ikke mye alkohol til vanlig, men nå må han reparere tømmermennene. Han hadde fødselsdag dagen før, og sammen med bestekompisene var han ute og feiret. Ikke bare seg selv, men også en applikasjon han og tre kompiser har laget.

– En venninne av meg ble voldtatt og drept da jeg var 10 år. Det gikk jævlig inn på meg.

Kampen mot voldtekt har engasjert han siden den gang, og han har blant annet jobbet i Amnesty hvor han kun fokuserte på voldtekt. Applikasjonen ”Flare” er en digital nød-knapp som skal forhindre voldtekt ved å sende ut et digitalt nødsignal til alle mobiltelefoner innenfor 200 meter.

– Vi har til nå hindret én voldtekt som vi vet om i hvert fall. Det at fire gutter kan endre livet til noen på den måten, gjør at når man sitter der og tenker på hva man skal bruke tiden sin på, så er det så sykt lett å driftes dit. Det er enormt givende.

Liker ikke politikk

Som tidligere AUF-er engasjerer han seg for politikk, men ikke på den måten man skulle tro. Han liker ikke politikk lenger, og mener politikere har mye å lære av vitenskapen. Tidligere tenkte han at dersom han ville gjøre noe med verden, var svaret å bli politiker. En tanke som nå tilhører fortiden.

– Retorikk betyr ekstremt mye i politikk, mens fakta betyr utrolig lite. Politikerne lyver. Hvis du hører på en forsker etterfulgt av en politiker, så får du vondt i hodet. Du får rett og slett lyst til å sende et skikkelig sint brev til julenissen.

Beskyttelse: Havregryn, proteinpulver, Tabasco og en sort hjelm med briller er bare noen få ting av alt som befinner seg på kontorpulten til Stian.

Deler på alt unntatt damene

På seg har han en grå, godt brukt joggebukse, og en grå collegegenser. Selv påstår han å være opptatt av klær, men ikke nødvendigvis på den måten samfunnet vil ha det.

Som en av de første på barneskolen med trange jeans, ble han mobbet. Han syntes det var finere, mens de andre sagget og kalte han for homofil.

– Jeg brydde meg lite om det. Er det noe feminint med meg, så får det bare være. Jeg prøver bare å være meg selv.

Sammen med syv andre gutter bor han i et kollektiv hvor de deler på det meste, også klærne. Det er fritt fram. Hvem eieren er, er av mindre betydning. Ser du noe du liker, da tar du det. Bortsett fra damene da. De deler de ikke på.

– Har du kjæreste?

– Hva er en kjæreste, liksom? Jeg liker ikke å definere ting. Noen henger jeg med mer enn andre. Her er jeg litt sær. Jeg liker ikke å sette ting i bokser. Med en gang jeg gjør det skriver jeg under på at jeg godtar ting jeg egentlig ikke godtar.

LES OGSÅ: Ann-Helen og Halvard sa opp jobben for å reise jorda rundt

Ingen A4-mann

Å jobbe i NRK kan virke som som en A4-jobb fra 08.00-16.00, noe som for så vidt stemmer for mange på Tyholt, men ikke for Stian. Etter endt arbeidsdag i NRK bærer det på trening fram til klokken 18.00. Han trener hver dag. Det blir få pauser. Gründeren i han drar han med videre til neste prosjekt, ”Flare”. Her sitter han hver dag etter trening til klokka blir 23.00. Skulle det ikke være nok jobb er det greit å merke seg at han studerer Master i kunstig intelligens ved NTNU på toppen av det hele. Det er en av grunnene til at han er singel. Også det med boksene da. Stian har ingen A4-jobb, og har heller ingen planer om å la det se ut som det.

Spiste egen avføring

De har akkurat hatt innspilling av det som har blitt Stians favorittepisode. Aldri før har jeg sett noen snakke så engasjerende om avføring. Med et team full av fagfolk og leger fikk Stian helt uredd smake på sin egen bæsj, riktignok blandet ut i en smoothie.

– Det var et definitivt høydepunkt i karrieren for meg. Vi setter ikke nok pris på toalettet. Det er kanskje verdens beste oppfinnelse, bedre enn hjulet, bedre enn hva som helst.

Han poengterer hvor mange sykdommer som faktisk smitter via menneskets avføring, og at det er flere mennesker i India med smarttelefon enn toalett. Verdens urettferdigheter skaper engasjement hos programlederen, og selv føler han at han har vunnet i lotto ved å bli født i Norge - samtidig som han ser forbedringspotensiale i alt.

Telefonen ringer. Stemmen hans mykner.

– Hei du, jeg drar fra sentrum nå straks, svarer han.

– Var det en potensiell kjæreste?

– Det var ei jeg henger med litt mer med enn andre.

LES OGSÅ: - Har savnet en festival som dette

LES OGSÅ: Dette er mannen bak Trondheims ferskeste festival