Snart klare til fest: - Det blir rart å se sluttresultatet

Det er under ett år siden en gjeng sto i bunnen av Bakkegata og tenkte på at det hadde vært kult å arrangere en festival. Nå er de aller siste forberedelsene unnagjort før det hele kan settes ut i livet, midt i gata.

Leverte eksamen tidlig

Store deler av gata stenges av for å huse festivaldeltakere og en scene for artistene som har meldt sin ankomst. Det har vært mye jobb, og bak alt står nesten to dusin med frivillige.

- De fleste av oss er studenter i tillegg, så midt i eksamenstiden har det blitt litt hektisk. Jeg selv måtte levere eksamen ganske tidlig, slik at jeg kunne være med å hjelpe til. Men det har gått veldig fint, det er gøy at så mange har lyst til å hjelpe til, slår Hanna Eikås fast.

Hun var blant flere som sto tidlig opp fredag for å gjøre Bakkegata klar til en konsertarena.

- Jeg gleder meg ordentlig nå. Dette har jeg gått og tenkt på lenge, og nå begynner vi endelig å se at det skjer noe, fortsetter hun.

- Utrolig spennende

En som var med på å lansere ideen, er Martin Hinna. Han synes tida har gått raskt siden de for første gang så for seg å arrangere en festival i Trondheim.

- Det er utrolig spennende å se at ting begynner å ta form. Det blir litt rart å se sluttresultatet, for det er jammen ikke lenge siden vi sto her og klekket ut ideen, påpeker han.

Nå ser de fram til at gata skal fylles opp med musikkglade folk.

- Det blir bra. Vi har jo på en måte en naturlig scene her også i oppoverbakken, så det kommer nok til å gå veldig fint.

Festivalsjefen forteller at han er meget takknemlig for at såpass mange har stilt opp frivillig.

- Jeg vet ikke om vi hadde klart å arrangere festivalen om det ikke hadde vært for alle som har meldt seg, avslutter Jon Vu-Yen Nguyen.