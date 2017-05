Dette er mannen bak Trondheims ferskeste festival

Jon Vu-Yen Nguyen heter den bergensfødte festivalsjefen og initiativtakeren til Bakkefestivalen, som arrangeres denne helgen. Han har alltid hatt en drøm om å gjøre noe på egen hånd, og hva passer da bedre enn sin helt egen festival. Men hvem er denne gründeren, og hvordan endte han opp med en egen festival i Trondheim? Trd.by satte seg ned med 25-åringen for å slå av en prat.

Nguyen ble født i Bergen i 1991, men har bodd både i Canada og Stavanger gjennom barndommen. Mesteparten av livet sitt har han tilbragt i Stavanger, og han kan nok etter dialekten å dømme ses på som en ekte rogalending. Det er derfra deler av navnet hans stammer.

- Jon er egentlig bare et kallenavn. Da jeg var ny i Stavanger som liten, var det mange som slet med å uttale navnet mitt, som er vietnamesisk. Det førte til at jeg fikk navnet Jon, og jeg har vel egentlig bare brukt det siden. Jeg har dog ikke gjort det til mitt offisielle navn av respekt for familien min, innrømmer han.

Potet

I oljebyen på Vestlandet studerte han realfag, og drev i tillegg på med en del film. Dette var det som senere skulle få han til Trondheim.

- I 2011 flyttet jeg hit for å studere filmvitenskap, som jeg da fullførte tre år etterpå. Siden da har jeg egentlig bare frilanset innen filmfaget, og tatt på meg mange forskjellige oppdrag. Jeg ser på meg selv som en form for filmpotet.

Elsker festivaler

Forkjærligheten for musikk har alltid vært til stede. Han spilte i sine yngre dager trommer i korps, og er den dag i dag hobbymusiker. Musikken har blant annet tatt han til en rekke festivaler opp gjennom årene.

- Jeg har vært på veldig mange festivaler. Alle festivalpass har jeg rammet inn på soverommet. Jeg elsker festivaler. Man får samlet det meste av kulturer og musikk, noe jeg liker veldig godt.

Roskilde Festival er favoritten, og der ligger også deler av inspirasjonen til å starte sin helt egen festival i Trondheim.

- De har i mine øyne et godt syn på ting som kunst og kultur, i tillegg til at miljøfokuset deres er noe å se opp til. Etter å ha vært på en del festivaler har jeg vel funnet ut at det hadde vært morsomt å gjøre noe eget, og da ble det til Bakkefestivalen, utdyper Nguyen.

Støttende miljø

At det da skulle bli i Trondheim har sine naturlige årsaker, ifølge festivalsjefen.

- Jeg har hele tiden vært vant til å flytte, og jeg har tidligere planlagt blant annet å flytte tilbake til Canada for å drive med animasjon, men dette stoppet meg. Jeg elsker Trondheim, og føler en tilhørighet her, og det er nok mye på grunn av kulturmiljøet. Jeg opplever det som veldig samlet og støttende. Vi har fått utrolig mye støtte for dette i miljøet, poengterer han.

Det har den siste tiden vært svært hektisk for Nguyen, og alle de andre, som jobber for å få alt klart til festivalstart, men det var ikke før snaut et par uker siden at det virkelig gikk opp for han.

- Det har vært sykt hektisk. Jeg vet ikke hva som er vanlig for andre festivaler, men jeg tviler på at det er mange av dem som kun har hatt seks måneder med forberedelser. Likevel var det ikke før det var to uker igjen at jeg fikk en liten stuck, da det gikk opp for meg at det ikke var lenge til. Siden har det vært en del ustabil søvn, men dette er jo bare morsomt, avslutter han.