Drømmer om å erobre Europa med sykkeldeling

Velolists heter firmaet som nylig fikk se dagens lys, og som satser på å gjøre privatutleie av sykler til en god business. Det er trønderen Hallvar Bergh som står bak ideen, og som nå lanserer oppstarten av prosjektet. I første omgang er det Trondheim som får tilbudet, men allerede har initiativtakeren store planer for fremtiden.

- Det finnes så vidt jeg vet ikke noe lignende ute i Europa, så jeg satser selvsagt på at jeg skal få dette til å gå også utenfor Norge. Drømmen er at jeg på guttetur i Spania en gang i fremtiden leier sykkel gjennom Velolists, forteller Bergh.

- Et supplement

Det hele går helt enkelt ut på at private kan legge ut sine sykler for leie gjennom nettsidene til Velolists, der pris settes etter hvilken type sykkel det er, og hva slags kvalitet på produktet det dreier seg om. Det har i Asia vist seg å være et enormt marked for dette de siste årene, og selskaper har omsatt store summer på sykkeldeling.

- Meningen er at det skal være et supplement til bysyklene som allerede finnes her. Noe for dem som vil ha en ordentlig sykkel til ulike formål kan benytte seg av, forklarer han.

Bakgrunnen for ideen henger igjen fra da han selv skulle konkurrere på sykkel.

- Jeg skulle delta i en triatlon i Tønsberg, men hadde solgt bilen, og fikk da erfare hvor vanskelig det er å reise med sykkel. Jeg sjekket mulighetene for å leie en sykkel, men det var ingen som egnet seg til formålet. Det var slik ideen kom til meg.

Hotellsamarbeid

Han har brukt vinteren til å gruble på hvordan det hele skulle settes ut i livet, og håper nå at også nordmenn blir bitt av basillen. Nå er det hele satt igang, og P-hotels Brattøra er de første som har vist interesse for å være med fra starten av. Hotellsjefen mener et slikt utleietilbud er helt nødvendig.

- Vi merker at det er et behov for dette, men slik det er idag må vi gå gjennom turistinfoen i byen for å få lånt sykler, noe som til tider kan være tungvrint. At vi selv kan ha et slikt tilbud, som også kan tilby flere typer sykler er veldig bra. Det fungerer for eksempel dårlig med en bysykkel om man skal i bymarka, sier Louise Hofstad.

Det store studentmiljøet i Trondheim blir blant annet sett på som en god arena for sykkeldeling.

- Det må jo være perfekt for studenter som ønsker å spe på litt på økonomien i trange tider. I tillegg er det sikkert mange som eier flere sykler, og som ikke bruker alle. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser her, fastslår Bergh.