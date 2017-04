1 av 5 har hatt uønsket sex

Undersøkelsen er gjort på oppdrag for NRK. 600 unge deltok i undersøkelsen.

59 prosent av de spurte svarer at de ikke hadde lyst, men hadde sex fordi den andre parten hadde lyst.

Ruspåvirkning og press er andre årsaker som svært mange oppgir som årsak.

18 prosent av de spurte svarer i undersøkelsen at de ble voldtatt.

Dystre tall

– Det er i denne tiden man utforsker seksualitet, og i en utforskning skjer det ting som ikke ble helt slik du hadde tenkt deg. Tallene er likevel høye, og vi ønsker jo ikke det, sier helsesøster Anne Holter Bentzrød i Ung.no, til NRK.

De spurte i Norstat-undersøkelsen er blitt spurt om hvem de hadde uønsket sex med. 41 prosent svarer en venn eller bekjent, mens 30 prosent svarer kjæresten.

En jeg ble kjent med den kvelden (18 prosent) og en jeg dater (15 prosent) er også ulike typer seksualpartnere som går igjen.

Ann Kristin Grosberghaugen i Kripos. Thjømøe, Silje Løvstad / NTB

Bør kontakte politiet

Leder for Kripos sin voldtektsseksjon, Ann Kristin Grosberghaugen, ber unge som er utsatt for uønsket sex om å ta kontakt med politi eller helsemyndigheter.

– Om du har hatt uønsket sex bør du ta kontakt med lege, overgrepsmottak eller politiet. Det er bedre å si ifra en gang for mye enn en gang for lite.

Dette bør du gjøre hvis du blir utsatt for voldtekt 1. Ta kontakt med noen du stoler på og få dem til å hjelpe deg. 2. Vurder om du ønsker å ta kontakt med politi eller Overgrepsenheten. 3. Unngå helst å dusje, pusse tenner og skifte klær like etter overgrepet. Det er viktig at alt er så intakt som mulig hvis det blir aktuelt med sporsikring.

Kilde: Overgrepsenheten

Stor økning i antall anmeldelser

På morketall.no vises det til en undersøkelse fra 2014 om vold og traumatisk stress. Den ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter og viser at 9,4 prosent av norske kvinner har opplevd å bli voldtatt. Av disse valgte bare 11 prosent å anmelde voldtekten, skrev trd.by tidligere i år.

- Hvis vi tar med vold og seksualisert vold får vi et veldig høyt tall. Det er selvsagt stor forskjell på et klaps på rompa og grov voldtekt, men signalet fra rettssystemet er at slike ting må vi kvinner bare tåle, mener Lühr.

Ferskere tall viser at rekordmange anmeldte seksuallovbrudd i 2016. Også ved St. Olavs Hospital opplever Overgrepsenheten at flere unge jenter tar kontakt.

- Vi håper det skyldes lavere mørketall, ikke at det skjer flere overgrep, sier psykiatrisk sykepleier Inger Anita Lauritzen.

Søk hjelp så snart som mulig

- Vi anbefaler alle å komme innom så snart som mulig etter overgrepet. Det er anbefalt å ringe på forhånd, og har det gått over tre dager ønsker vi at det settes opp timeavtale, sier Lauritzen.

Overgrepsenheten er den eneste av sitt slag i Trondheim. Selv om stadig flere får øynene opp for tilbudet, er Lauritzen tydelig på at de gjerne kan bli mer synlige i bybildet.

- Det er heldigvis flere som kjenner til oss nå enn for noen år siden, men målet er at alle kvinner i Trondheim skal vite at vi finnes, sier hun.

