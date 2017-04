Snart kan du kanskje spise en bedre middag her

Er du en av dem som helst drar til IKEA for maten sin del? Kanskje for å spise de populære svenske kjøttbollene?

Vel, nå ser det muligens ut til at du slipper unna timesvis med møbelhandling og titting. IKEA vurderer nemlig å lage egne restauranter uavhengig av butikkene.

Det var Fast Companysom først delte nyheten.

Tydeligvis drar hele 30 prosent av Ikeas matkunder til IKEA kun for å spise maten. De har allerede prøvd ut pop up-restauranter i London, Paris og Oslo, med stor suksess.

- Jeg tror at det er potensial. Jeg håper at om noen år vil folk si «Ikea er en bra plass og spise, og tilfeldigvis selger de også møbler», sa Michael La Cour, administrerende direktør for Ikea Food's til fastcompany.com.

Det er fortsatt ikke sagt noe om når restaurantene eventuelt skal åpne, så får vi bare vente i spenning på om det eventuelt skjer.

Og aller viktigst: om det skjer i Norge.