Kristian (22) lager t-skjorter med ord som "støgglænt" og "dassfadjer"

Nå driver Kristian nettbutikken Shop Skogmoo, hvor han selger sine egendesignede t-skjorter. Kanskje kunne de grafiske og fargerike trykkene være en erstatning for de mindre fine Norgesskjortene og rare trollene?

– Konseptet er litt sært, litt harry og litt kult, som Trøndelag selv, sier Kristian.

«Annjsless» navn

– Når jeg er i designmodus prøver jeg å få inspirasjon fra alle typer folk. Jeg er fra en liten bygd med få innbyggere, men med mange personligheter, som jeg inspireres av, sier den unge gründeren.

Med trønderske personligheter som inspirasjonskilde har t-skjortene fått navn etter trønderske ord og uttrykk, som «Annjsless» og «Støgglænt».

– Det er så mange flotte rare ord på Trøndersk! Navnet «Støgglænt», som var den første t-skjorta, fikk jeg fra en trønder ved navn Gard, som trener ved samme gym som meg. Han bruker ordet som humor, og ordet betyr i bunn og grunn at noe er kjempe bra.

«Ansjless» ble andre navneidé i rekka, som er trøndersk dialekt for «annerledes». Videre kom navnet «Haukråk», som Kristian tolker som den trønderske versjonen av «Back flip», som han selv aldri greide å utføre.

– Det betyr vel egentlig «hodekråke», eller å rulle fremoverlent kråke, men jeg tolker det på min måte. Det er jo et artig ord! Videre kom navnene «Raveldalj» og «Dassfaddjer», hvor «Raveldalj» kan beskrives som tomsnakk, som er veldig aktuelt i Norge generelt. Ved navnet «Dassfadjer» var jeg inspirert av jenter: de går jo alltid to og to sammen på do.

Kristian forteller at han alltid sjekker om ordene faktisk har rot i det trønderske vokabularet, før han gir navn til t-skjortene. Når navnet først er bestemt legger han til en mer muntlig beskrivelse, for eksempel ved å legge til flere j’er.

Helt unikt

Hvordan har du kommet fram til designet på t-skjortene?

– Hjernen, he he. Når jeg designer trykket i Illustrater jobber jeg fra én strek til en annen, og så glir det videre. Hvis ikke jeg får gliet på designet stopper jeg og venter to til tre dager. Det er mye tasting og tegning, og designet former og gjør seg selv. Hvert design er inspirert av forgjengeren, og jeg bygger designet videre på de konseptene jeg allerede har. Det blir en slags videreføring for hver t-skjorte, sier Kristian.

Hva gjør konseptet ditt unikt?

– Det er unikt på sin måte. Jeg er en trønder som gjør dette, som spiller på trøndersk kultur. Alt er designet av meg fra bunnen av, og jeg har også tatt mye kjærlighet til produktene. Alle butikker selger jo t-skjorter, men jeg setter pris på kvalitet og kule ting, og det tror jeg gjør dette unikt.

Vil jobbe "rævva" av seg

Hva er planene for bedriften framover?

– Den største planen er å komme med ny kolleksjon etter hvert. Kolleksjonen gjør det foreløpig ganske bra, så kanskje jeg kan begynne å produsere gensere. Vi bor jo i et kaldt land, så det kan være lurt å produsere dette også.

Kristian trigges mest av å drive og styre noe eget. Han mener at om du skal gjøre det bra må du gjøre jobben selv.

– Kanskje er bedriften en inngang til å produsere enda flere ting. Jeg har jo lyst til å bli stor, og ønsker å få brandet mitt ut til det norske folk. Målet er å vise at det er små, norske bedrifter som kan gjøre det bra og som tør å satse. For å komme meg dit er jeg klar over at jeg må jobbe rævva av meg, avslutter han.

