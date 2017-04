Nå kan du få betalt for eksamensnotatene dine

I 2014 startet tre studenter ved Norges handelshøyskole i Bergen opp Dokumenthandel.no. Tjenesten lar studenter ved norske høyskoler og universiteter selge sine notater og eksamensbesvarelser til hverandre.

Streng plagiatkontroll

– Vi driver en plattform for kjøp og salg av studierelaterte dokumenter på universitetsnivå. Det er en slags delingsøkonomi, med studenter som både selger og kjøper, sier Johan Henrik Kintzell Frøstrup, som driver siden sammen med André Storøy og Michael Stornes. Portalen har over 4200 brukere.

Deling av eksamensnotater og besvarelser er vanlig blant studenter, men gjennom sin tjeneste ønsker de å gjøre det mer åpent og brukervennlig.

– Vi så et behov for å kunne supplere lærebøkene og forelesningene. Mange sliter med å forstå essensen av emner, og bruker mye tid på å forstå pensum. Selv om forelesere eller fagbokforfattere har lang faglig bakgrunn kan selve språket som brukes bli veldig teknisk, dermed kan mange få god hjelp av andres notater. Dokumenter blir delt og solgt mellom studenter hele tiden, og blir det solgt er det som regel på det svarte markedet. Her gjør vi det ryddig, betaler skatt og moms, og har klare avtaler. Vi har en streng plagiatkontroll, og selgere risikerer å bli utestengt og måtte tilbakebetale sine inntekter hvis det oppdages plagiat, sier han.

Solgte for over 400.000 kroner

Prisene varierer fra små beløp til noen hundre kroner for en bachelor- eller masteroppgave. Det er altså ikke noe å bli rik på, men det er heller ikke målet.

– Hovedmålet vårt er å fylle behovet, men det kan gi en fin ekstrainntekt for dem som er flinke til å benytte seg av tjenesten. Vi har over 4200 brukere, fra høyskoler og universiteter landet rundt. I 2016 ble det solgt dokumenter gjennom vår tjeneste for over 400.000 kroner. Mange får betalt for arbeid som ellers ville havnet i en skuff, samtidig som de hjelper andre studenter.

Det er derimot ikke fritt fram for å dele det du kjøper, ettersom det kommer under åndsverkloven. Derfor er dokumentene beskyttet, blant annet med passord.

– Tjenesten vår er til eget bruk, det er også en av grunnene til at vi har vannstempel på dokumentene. Det er et engangskjøp, og videre deling er ulovlig, sier Johan.

