Døgnvill tjuvåpner i påska

Lokalene ved Torget har stått ubrukte siden september 2015, da restauranten Lille gikk konkurs. Et år senere tok Døgnvill Burger over, og mandag annonserte de på Facebook at de endelig åpner.

– Vi er ikke helt ferdig med restauranten, men har åpent noen dager i påska likevel, sier daglig leder Axel Holen i Døgnvill Burger Trondheim.

Offisiell åpning er foreløpig 18. april, og ifølge Holen er det ikke mye som mangler - noen lamper og litt på fasaden. Kjøkken og bar er derimot oppe og går, og de første gjestene kunne tusle inn klokka halv ett mandag.

– Det var rolig i lunsjen, men fra firetida var det full restaurant resten av dagen. Så det var dritkult, sier Holen.

Kjeden har allerede restauranter i Oslo og Stavanger, og trondheimsrestauranten vil ha samme meny, med noen små justeringer. De satser også på et tilbud til veganere.

– Vi har tre vegetarburgere, hvor én er vegansk og alle tre kan gjøres veganske. Vi har også vegansk sjokolademousse, sier Holen.

