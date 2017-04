- Vi liker å tro at vi er himla gode på dyrevelferd - det er vi ikke

Har du et dyr du skal reise fra i påska? De fleste dyreeiere er ansvarlige, og fikser pass til dyr som er hjemme alene, men likevel får Dyrebeskyttelsen i Sør-Trøndelag stadig henvendelser fra folk som skal reise bort og som vil at de skal ta vare på katten deres.

- Vi kan selvfølgelig gi råd om hva de kan gjøre, men vår funksjon er ikke å være kattepassere. Har du ikke noen som kan ta vare på dyret ditt, kan du ikke dra på ferie. Det er et ansvar du har tatt på deg, og da må du planlegge opp mot det, og i god tid i forveien. Det er din plikt som dyreeier, forteller Hege Wensell i Dyrebeskyttelsen Sør Trøndelag.

Tips til dyreeiere som skal på ferie Vær ute i god tid. Kattepensjonat kan fort bli fullbooket, og familien kan ha planer du ikke vet om. Finn et kattepensjonat som har god omtale og som ser ordentlig ut. Besøk pensjonatet personlig før du leverer katten. Foretrekker du å ha pass hjemme, finnes det flere tjenester (som for eksempel pawshake.no), som tilbyr det. Sjekk hjelperens rangeringer og avhold et møte med vedkommende før du inngår bindende avtale. Kilder: Dyrebeskyttelsen, Mattilsynet og Pawshake



Flere hjemløse dyr enn noen gang

- Vi tar hånd om mange hjemløse dyr, cirka 200-300 i året, og i hovedsak katter. Den desidert største utgiften er veterinærutgifter, og utgjør omlag 400 000 i året, forteller Wensell.

Denne våren har vært mer hektisk enn noen gang. Det betyr at organisasjonen har stort behov for trøndere som vil gi hjemløse dyr en ny sjanse.

- I vår har det vært ekstremt mange syke og skadede dyr. Vi rådfører oss alltid med veterinær. Hvis konklusjonen er at det ikke er etisk å behandle dyret, følger vi anbefalingen. Men vi har en policy om at vi skal ha respekt for hvert enkelt individ, og vi skal gi dem en sjanse. Hvis veterinæren mener at vi kan få det til, så strekker vi oss langt for å kunne hjelpe hvert enkelt dyr, sier Wensell.

6 gode grunner til å vurdere adopsjon - Du hjelper et dyr i nød - Du kan finne et dyr som passer dine behov. For eksempel et som allerede er voksen og husren - Det koster som regel mindre å adoptere med tanke på ID-merking, vaksinering og kastrering. Hos dyrebeskyttelsen er dette allerede tatt hånd om for omtrent halve prisen - Hundrevis av dyr venter på å bli adoptert. Du redder et liv, og gir dyret en ny sjanse i livet - Du setter et godt eksempel for andre - Du får en ny bestevenn som alltid er der for deg (eller når det kommer til katter – som er der for deg når de føler for det) Kilde: Dyrebeskyttelsen Sør Trøndelag

Kattene har ingen rettigheter

Mattilsynet hadde et forslag om lovpålagt id-merking av katter for en tid tilbake, men det ble aldri gjennomført. Wensell tror det har en sammenheng med at det er vanskelig å håndheve. Samtidig mener hun at det hadde vært et signal til omverdenen om at kattehold skal tas alvorlig.

- I dag stilles det ingen krav til katteeiere. Det finnes en hundelov, men hvilket vern har kattene? Ingenting. Det er også utrolig mye dårlig kaninhold - ja, her syndes det nesten mer enn på kattehold. Vi liker å tro i Norge at vi er så himla gode på så mye – deriblant dyrevelferd. Dessverre stemmer ikke det.

Dessverre er det generelt dårlig stelt med kattens status ifølge Wensell. Det har en sammenheng med at få steriliserer kattene sine, og derfor fødes det altfor mange kattunger.

- Det virker som om verdien på hver enkelt katt synker når det er så mange på «markedet», og folk er ikke så nøye på det. Det blir «bare en katt» - den setningen hører vi altfor ofte, forteller Wensell.