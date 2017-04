Karianne (25) er kritisk til forslaget om todelt foreldrepermisjon: - Jaget etter karriere må ikke bli viktigere enn barnas behov

Som trd.by skrev torsdag, publiserte barne-og likestillingsdepartementet 6. mars familiemeldingen som fokuserer på offentlige støtteordninger til barnefamilier. I meldingen ble forslaget om at foreldrepermisjonen nå burde deles likt på begge foreldre presentert.

Tobarnsmor Karianne Aarvåg (25) er blant dem som er kritiske til forslaget. Hun valgte å være hjemme med barna under foreldrepermisjonen, mens samboeren kun brukte de ti ukene han fikk tildelt gjennom fedrekvoten. Hun mener at enhver familiesituasjon er unik, og at det nye forslaget gjør det vanskeligere for foreldrene å velge løsninger som passer familien best.

Hennes erfaring er at barn kan bli utsatt for høyt stressnivå hvis det varierer hvllken forelder som tar vare på dem:

- Mine ble helt hysteriske hvis jeg prøvde å gå fra dem tidlig i permisjonen. Derfor tror jeg det er lurt at barna har en person å forholde seg til, i hvertfall det første året, sier hun.

Stressende for barna

Karianne Aarvåg synes ikke at valget hun og samboeren tok om at hun var mest hjemme med barna er utdatert.

- Likestilling for meg betyr at jeg har et valg. Forslaget høres kanskje fint ut, men jeg er usikker på hvor gjennomførbart det er, sier hun.

Tobarnsmoren mener at det finnes et karrierejag som fungerer disiplinerende på hver enkelt kvinne. Aarvåg er nemlig av den oppfatningen at delt foreldrepermisjon ikke først og fremst bør handle om likestilling, men om barna. Hun opplever at det i dagens samfunn finnes en ramme som det ikke er akseptabelt å bevege seg utenfor.

- Etter at barna har vokst seg til litt, vil mulighetene innen både utdanning og jobb fortsatt være der. Jaget etter karriere bør ikke være viktigere barnas behov, mener Aarvåg.

Selv føler hun seg ikke diskriminert som tilbringer mye tid med barna.

- Snart er de så store at de synes jeg er teit og ukul. Akkurat nå digger de meg, så jeg må nyte denne tida, ler hun.

- Burde være pålagt med tvungen fedrekvote

Trd.by tok turen på gata for å finne ut hva folk flest tenker om det omstridte forslaget. Ikke overraskende var meningene mange og varierte.

Eskil Røsand (42) synes forslaget er glimrende, og mener at det burde vært pålagt med tvungen fedrekvote.

- Tida med små barn er verdifull, og forholdet mellom far og barn utvikles på en helt spesiell måte da. Mor kan også komme seg fortere ut i arbeid hvis man deler permisjonen, ser Røsand som mener at forslaget er utelukkende positivt.

Jorunn Fruseth (53) har en datter som deler foreldrepermisjonen med partneren sin. Også hun mener at forslaget er positivt.

- Det er fint hvis foreldrene kan dele på omsorgen for barnet, mener hun.

- Skjønner de som ikke har mulighet

En som ikke er like utdelt positiv til forslaget er Terje Eggen (65). Han har forståelse for at det kan være vanskelig for enkelte fedre å få hverdagen til å gå rundt hvis permisjonen skal deles likt.

- Da barna mine var små hadde jeg ikke muligheten til å være hjemme. Som selvstendig næringsdrivende skjønner jeg at mange i samme posisjon som meg ikke har råd til å ta seg fri, sier han.

June Reitan (29) er også positiv til at foreldrene skal dele ansvaret, men mener at det bør være opp til foreldrene selv å velge hvordan de vil fordele permisjonen.

- Det bør være opp til hver familie å finne ut hva som fungerer for dem. Likevel mener jeg at biologien er sterk, og at det tilsier at mor trenger mer tid sammen med barnet enn far.

Den tankegangen støtter Anders Larsen (20). Han mener at far selv må få avgjøre hvor mye permisjon han ønsker å ta ut.

- Folk må få bestemme selv, men jeg mener at de åpenbare biologiske forskjellene tilsier at mor bør få størstedelen av permisjonen.

