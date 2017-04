Trondheimsstudenter vant NM i økonomi

- Vi var med i fjor og kom til finalen da. Nå er vi inne i vårt siste år som studenter, og vi ville avslutte studiene med glans, sier Maria Meland (24).

Sammen med Erik Forseth (26) vant hun Econas uoffisielle NM i økonomi i Bergen 30. mars. Per Alfsen (26), lagets tredje medlem som tar master i økonomi, var ikke til stede under finalen.

Ifølge DN , som først omtalte seieren, har studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH) vunnet de to siste årene.

I år var det imidlertid finansstudentene fra NTNU Handelshøyskolen som var skarpest. På plassene bak kom lag fra NHH og Høgskulen på Vestlandet.

500 lag

- Det var veldig morsomt, og selvfølgelig en bonus at vi slo NHH siden de vinner det meste. Det er også godt for omdømmet til skolen vår, og viser at vi er «up and coming», sier Meland.

- NHH har rykte på seg for å være den beste skolen i Norge. Det er godt å få Trondheim plassert på kartet, slik at vi får vise at det er minst like bra å gå her som i Bergen. Jeg håper det kan føre til at flere vurderer Trondheim, sier Erik Forseth.

NM i økonomi ble i år arrangert for femte gang, og satte med 510 lag deltakerrekord. Konkurransen ble startet for å skape engasjement blant studentene.

- Å delta er utvilsomt positivt. Studentene kan sette noe på CV-en som viser at de ikke bare er faglig flinke, men også allsidige, sier fagsjef Joakim Østbye i Econa.

Ifølge ham har nivået blitt høyere for hvert år, og denne gang var det jevnt mellom finalistene (se faktaboks).

- Nå som NHH har vunnet to ganger på rad, var det veldig gledelig at noen andre tok hjem pokalen. Handelshøyskolen i Trondheim har hatt en veldig fin utvikling over lang tid, og vi ser positivt på at de hevder seg helt i toppen.

Har allerede fått jobb

Selve konkurransen startet med to innledende runder med multiple choice og case om regnskap og finans. Etter disse sto det igjen ti finalister som møttes i Bergen.

- Finalen var tredelt, med fagquiz, fagcase og et større case gitt av Danske Bank. Man fikk veldig kort tid på oppgavene, og den avgjørende faktoren var at man måtte tenke raskt. Det var stressende, men gøy, sier Meland.

- Det var en intens og slitsom dag, men vi gjorde alt for å vinne. Vi hadde forberedt oss bra og traff ganske godt på det siste caset, sier Forseth.

- Hva gikk det ut på?

- Det var et case om utfordringer med bank i delingsøkonomi og trussel fra nye aktører. Trenger vi egentlig bank, var hovedspørsmålet. Vi måtte tenke nytt og komme med løsning.

Han starter i jobb hos Sparebank SMN etter endte studier, mens Meland flytter til Oslo for å jobbe hos PwC.

- Selv om vi allerede har fått jobb, er det jo selvfølgelig fint å ha noe å vise til, og at vi ikke bare går ut med karakterer, sier hun.

Reiser verden rundt

Maria Meland ble også omtalt av Trdby i fjor i forbindelse med hennes reiseblogg . Fram til nå har hun brukt pengene sine på å reise verden rundt, og hun uttalte den gang at hun på et tidspunkt kunne tenke seg å besøke alle landene i verden.

- Reisebloggen er deltidsjobben min, og jeg vil fortsette med den. Jeg kan jo ikke slutte å reise.