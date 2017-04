Nesten 100 000 er inne og sjekker boligpriser i uka

Boligprisene leveres av Norkart, og siden er bygd opp slik at man kan søke på en adresse eller navigere seg frem til boliger gjennom et kart over Norge, og deretter sjekke eierskiftehistorikken.

- Hvor er det billigst å etablere seg for en førstegangskjøper? Hva har andre boliger i samme område gått for? Du kan få slik info fra en megler også, men i og med at boliger går langt over takst for tiden, er det greit med en uhildet kilde, sier Asgeir Ohr, administrerende direktør i Digitale Medier 1881 AS.

Trodde siden ville skape nysgjerrighet

Tjenesten og siden startet som et samarbeid mellom 1881 og Amedia-avisene i 2015. Samtidig som avisene fortsatt får tjenesten, er nettsiden blitt en sentral del av 1881 med nesten 100 000 brukere per uke.

I starten var selskapet i kontakt med Forbrukerrådet, og tjenesten ble omfavnet av fagdirektør Thomas Bartholdsen som kalte den «et «must» for alle boligkjøpere.».

- Vi trodde at dette også ville skape nysgjerrighet ved at man kunne se hva naboens leilighet ble solgt for, men det er ikke det brukerne svarer at de er ute etter. De er mest opptatt av å orientere seg ved kjøp og salg, sier Ohr, som har utført brukerundersøkelser i løpet av perioden tjenesten har eksistert.

- 1881.no opplyser om navn, nummer og adresser, og eiendomspriser henger sammen med basistjenesten. Man må bruke kartet eller gå via en adresse, for det er ikke mulig å søke på personer.

Tøffere å få lån

Trdby har tidligere skrevet om at det kan være tøft for unge å få en fot innenfor boligmarkedet. Samtidig som førstegangskjøperen er blitt yngre de siste ti årene, er kravene til å få lån blitt tøffere.

Mens kravet om 15 prosent egenkapital er videreført, har regjeringen innført en ny bestemmelse om gjeldsgrad.

- Kravet fra bankene om maksimalt lån på fem ganger bruttoinntekt gjør at det blir tøffere å få lån i fremtiden. Dette vil først og fremst treffe førstegangskjøpere, mener Ohr.

Offentlig informasjon

Norkart leverer oppdaterte tall etter at det aktuelle skjøtet er blitt tinglyst, og informasjonen på kartet til 1881.no oppdateres i tråd med dette.

- Hvis du vurderer en leilighet som ligger ute for 2,5 millioner, men ser at ingen boliger har gått under 3,5 i nettopp det området, da kan man forvente at boligen vil gå over takst, sier Asgeir Ohr.

Han har vært opptatt av å gi mest mulig kontroll til brukerne av tjenesten.

- Dette er jo offentlig informasjon. Én ting er prisantydning, en annen er hva boligene har gått for. Kanskje ønsker du å kjøpe, og tror at du har råd, men så finner du ut i budrunden at du ikke hadde trengt å dra på visning engang. Standarden på boligene i et område varierer selvsagt, men informasjonen på kartet vil gi en pekepinn på kvadratmeterpris.