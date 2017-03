Lyst på noe nytt? I morgen kan du gi bort og få klær gratis tre steder i sentrum

– Vi ønsker å vise en vei ut av bruk- og kastsamfunnet, og da er det utrolig artig at så mange har lyst til å være med og bytte klær. Med den store klesbyttedagen vil vi bidra til at vi tar vare på det vi har, og at kvalitet og gjenbruk blir viktigere enn å kjøpe nytt, sier Janne Gillgren fra Naturvernforbundet i en pressemelding.

Flere og flere kaster seg på miljøtrenden gjenbruk, og Kudos kafé og bar gjentar suksessen fra i fjor.

– Det var stappfullt med folk både ute og inne her i fjor, så vi er nødt til å kjøre på i år og. Gjenbruk er viktig for oss på Kudos, så å si alt du ser her inne av møbler og diverse er gjenbruk, sier medeier Halvard Dahle.

Konseptet er enkelt; ta med opp til 7 rene og pene plagg (noe du med glede ville gitt din beste venn), motta byttelapper for hvert av plaggene og plukk av andres skatter. Det som eventuelt blir til overs leveres til Fretex.

Scandic Solsiden er med som arrangør for første gang og hotelldirektør Merete Imbsen er fornøyd med interessen så langt.

– Vi har opplevd stor respons på arrangementet hittil, både fra folk i byen, og folk som reiser til Trondheim i helga. Det var en medarbeider som tipset meg om dette, så alle de frivillige er ansatte på hotellet og venner av de. Vi er et svanemerket hotell, så miljø er viktig for oss.

I fjor var det arrangementer i alle fylker, og så langt i år er det mer enn 30 arrangementer fordelt på 14 fylker.

Her kan du bytte klær på lørdag:

Scandic Solsiden: Ønsker at de som kan kommer fredag mellom 13.00-18.00 for å bytte klærne inn i byttelapper. Lørdag 14.00-16.00.

Kudos kafé og bar: Lørdag 12.00-18.00

Kafé Soil: Lørdag 12.00-15.00