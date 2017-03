Dette må du gjøre hvis mobiltelefonen blir stjålet

23 prosent svarer «ja» på spørsmål om de noen gang har mistet eller blitt frastjålet mobiltelefonen sin. I aldersgruppen 18 til 34 år er tallet 38 prosent, viser en undersøkelse gjort av Norstat for Telenor. Dette underbygger trender fra flere tidligere undersøkelser.

Følg trd.by på Facebook

I samme aldersgruppe har frykten for å miste mobilen (39 prosent) overgått frykten for å miste lommeboken (25 prosent). Totalt svarer de fleste at de er mer redd for å miste lommeboken (43 prosent) enn mobilen (27 prosent).

ADVARSEL: Dette «trikset» kan ødelegge Iphonen din

Sommeren er høysesong for tyverier av mobiltelefoner, og sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge har ett klart svar på hva du bør gjøre når det først skjer.

– Mitt klare råd er å melde fra om tyveri med en gang. Sperres sim-kortet så fort som mulig ved tyveri, flyttes ansvaret for svindel over på teleselskapet ditt, sier hun.

GENIAL APP: Denne appen oversetter fra bokmål til trøndersk

Denne saken ble først publisert i september ifjor, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.