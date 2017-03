Dette er de best betalte jobbene i Norge

Vi liker alle å få lønn for strevet - men hvilke yrker betaler best? Hvis du er en av dem som mener at lønn er viktig, vil kanskje denne statistikken som Statistisk Sentralbyrå publiserte i februar være til inspitrasjon. (Vi gjør oppmerksom på at tallene er fra 2016.)

med utgangspunkt i dette har Frifagbevegelse.no har gått gjennom 314 yrker i både privat og offentlig sektor. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene, ifølge Fri Fagbevegelse.

Her er lista over de høyest betalte:

1. Ledere av olje- og gassutvinning mv.: 103 700 kroner

2. Finansmeglere: 95 200 kroner

3. Toppledere i offentlig administrasjon 91.000

4. Handels- og skipsmeglere: 86 200 kroner

5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet: 85 700 kroner

6. Flygere: 84 000 kroner

7. Geologer og geofysikere: 81 100 kroner

8. Finans- og økonomisjefer: 77 400 kroner

9. Forsknings- og utviklingsledere: 76 400 kroner

10. Legespesialister: 76 400 kroner

