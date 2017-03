Helsedirektoratet: Nordmenn skryter på seg trening

– Det tror jeg ikke på, sier avdelingsdirektør Jacob Linhave i Helsedirektoratet til P4.

Ifølge en undersøkelse fra siste halvår 2016 i regi av Sentio Research svarer nesten halvparten av de spurte at de følger mosjonsrådet.

Direktoratet har selv gjennomført undersøkelser der folk i tillegg til å bli spurt om hvor mye de trener, blir målt med aktivitetsmålere.

Resultatene viser at folk sier de er mer aktive enn det de faktisk er.

– Kanskje er det vanskelig å huske hvor mange minutter en rørte på seg. Kanskje vil folk gi et godt bilde av seg selv utad og skryter på seg litt, sier Linhave.

Ifølge Helsedirektoratets egne tall er det kun 32 prosent av befolkningen som beveger seg minst 30 minutter om dagen.

Resultatet av undersøkelsen viser at den mest aktive befolkningen befinner seg på Sørlandet og i Telemark. Der svarer én av to at de følger myndighetenes råd. Dårligst stelt er det i Nord-Norge, hvor kun 38 prosent sier det samme.

Helsedirektoratet advarer mot en stadig mer sedat livsstil. De siste årene har de derfor kjørt kampanjen «Dine 30» for å få nordmenn til å røre mer på seg.

